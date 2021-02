Khởi tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho thiếu úy công an

Ngày 12/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên cho biết đã khởi tố tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho thiếu úy Phan Văn Hân – Công an xã Liên Vị.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng (SN 1993, trú tại thôn Đình 2) và Lê Văn Úc (SN 1993, trú tại thôn Đình 1) cùng ở xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Hai đối tượng bị khởi tố liên quan vụ việc gây thương tích cho thiếu úy Phan Văn Hân – Công an xã Liên Vị.



Trước đó, ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối các đối tượng Hoàng Văn Tiền, Lê Văn Hùng và Lê Văn Sóng về hành vi chống người thi hành công vụ.

2 đối tượng Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc.

Thông tin ban đầu vụ việc vào 2h25 ngày 10/2, Công an xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên nhận được tin báo của người dân về việc bị một số thanh niên khác đánh gây thương tích tại thôn Vị Khê, xã Liên Vị.

Ngay lập tức, Tổ công tác của Công an xã gồm đại úy Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng Công an xã Liên Vị và thiếu úy Phan Văn Hân - Công an viên, đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc và xác định người bị hại là anh Nguyễn Văn Hiện (SN 1989, trú tại thôn Đông 2 và Hoàng Văn Đạo, SN 1999, trú tại thôn Đình 1, xã Liên Vị, trên mặt có nhiều vết xước và miệng chảy máu.

Sau khi làm việc với người bị hại, Công an xã xác định 4 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm: Lê Văn Úc, SN 1993; Hoàng Văn Tiền, SN 1991, đều trú tại thôn Đình 1; Lê Văn Hùng, SN 1993; Lê Văn Sóng, SN 1995, đều trú tại thôn Đình 2, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Công an xã tiến hành triệu tập các đối tượng lên trụ sở làm việc.

Trung tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên thiếu úy Phan Văn Hân.

Tuy nhiên, khi Tổ công tác đến khu vực ngõ tại thôn Đình 1, một số đối tượng dùng dao bất ngờ tấn công Tổ công tác. Thiếu úy Phan Văn Hân phải dùng bình xịt hơi cay để phòng vệ và thoát ra ngoài. Khi ra đến ngoài Thiếu úy Phan Văn Hân phát hiện bị thương bên tay phải (đứt gân ngón trỏ và rách bắp).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an thị xã Quảng Yên đã tiến hành truy bắt các đối tượng. Kết quả đã bắt giữ được 03 đối tượng gồm: Hoàng Văn Tiền, Lê Văn Hùng và Lê Văn Sóng, đối tương còn lại đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc để điều tra làm rõ tội có ý gây thương tích cho người đang thi hành công vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt 14 đối tượng chống người thi hành công vụ