Đổi tiền lẻ kiếm phần chênh lệch trong ngày Tết có bị xử phạt?

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Tết Tân Sửu năm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục siết chặt chuyện đổi tiền lẻ và không in tiền mới mệnh giá nhỏ như những năm trước.

Nhằm tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chỉ thị 44/CT-TTg năm 2020 (mục 9c) nêu rõ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định của pháp luật.



Đổi tiền lẻ nhằm hưởng % chênh lệch là hành vi trái pháp luật. Nếu người nào thực hiện các hành vi đổi tiền không đúng quy định - như: đổi tiền có phí, đổi tiền không đúng mệnh giá… - sẽ bị xử phạt hành chính.