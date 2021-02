Bị mật phục bắt ma túy, nhóm đối tượng xả súng làm chết một công an

Bị lực lượng công an mật phục và quây bắt, nhóm đối tượng đã liều mình xả súng khiến một chiến sĩ công an tại Thanh Hóa hy sinh sau khi được chuyển đến bệnh viện.

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng Sùng A Tông (SN 1991, trú tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát). Tông là một trong 4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm ma túy dùng súng tấn công làm chết một chiến sĩ công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.

Trước đó, khoảng 19h ngày 6/2, tổ công tác của Công an huyện Mường Lát gồm 5 cán bộ tiến hành tuần tra, mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý để tiêu thụ.

Đối tượng Sùng A Tông

Trong quá trình vây bắt, do địa hình miền núi hiểm trở, trời tối, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng bắn về phía tổ công tác.

Hậu quả làm Thiếu tá Vi Văn Luân, Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát bị thương nặng. Tổ công tác đã khẩn trương đưa đồng chí Vi Văn Luân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Mường Lý, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Thiếu tá Luân đã hy sinh.

Ngay trong đêm 6/2, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp công tác tiến hành truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này. Đ ến chiều 9/1, công an bắt giữ Sùng A Tông, là một trong 4 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm ma túy đã dùng súng tấn công, chống trả lực lượng công an.

Sùng A Tông đã khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình và đồng bọn. Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm này.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tăng cao