Khởi tố kẻ xâm hại tình dục bé hàng xóm 8 tuổi

(Kiến Thức) - Ngày 24/7, thông tin từ công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Văn Tường (SN 2003, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ).

Theo đó, Mai Văn Tường bị khởi tố với tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào khoảng 12h30 ngày 25/6/2019, Tường sang nhà anh Nguyễn Văn T. là hàng xóm chơi. Lúc này chỉ có mẹ anh T. và cháu N.T.B.Tr (SN 2011) ở nhà.

Một lát sau, mẹ anh T. vào buồng đi ngủ, chỉ còn cháu Tr ở lại gian ngoài. Tường bứt đầu nảy sinh ý định xâm hại bé gái 8 tuổi. Tường lấy chiếu cói trong nhà, trải ra sàn dụ dỗ rồi quan hệ tình dục với cháu Tr.

Đối tượng Mai Văn Tường.

Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại, một người chị họ của cháu Tr. là Nguyễn Thị L. (SN 2006) sang nhà chơi thì chứng kiến toàn bộ sự việc. Bị phát hiện, Tường điềm nhiên mặc quần áo vào rồi ra ngoài.

Được cháu họ kể lại, anh T. đã ra công an xã Tân Xuân (huyện Tân Kỳ) trình báo sự việc. Sau đó, cơ quan công an đã xác định được hành vi phạm tội của Mai Văn Tường.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại bé gái 8 tuổi . Hiện hồ sơ vụ án đã được công an huyện Tân Kỳ bàn giao cho công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra.

