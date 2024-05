Lạng Sơn: Bắt 3 nam thanh niên trộm xe máy chưa rút chìa khóa

Ngày 10/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn.

Các đối tượng và tang vật vụ trộm.

Trước đó, ngày 7/5, Công an huyện Hữu Lũng tiếp nhận tin báo của bà Hoàng Thị Huệ (SN 1962, trú tại thông Làng Lỷ, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng) về việc bà Huệ bị mất trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen bạc, biển kiểm soát 12H1-380.09 khi để trong sân nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hữu Lũng đã khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 18h ngày 7/5, Công an huyện đã xác định được thủ phạm vụ trộm là các đối tượng Lò Chí Thức (SN 2005, trú tại bản Búa Bon, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La); Triệu Hồng Khánh (SN 2006, trú tại khu Pha Lác, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) và Lô Hải Đăng (SN 2006, trú tại thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) khi nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại xã My Điền, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại Cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trên đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khai vào khoảng 13h ngày 4/5/2024, Thức, Khánh và Đăng đang đi chơi cùng nhau thì phát hiện trong sân nhà bà Huệ có chiếc xe máy chưa rút chìa khóa, quan sát không ai để ý, các đối tượng đã lấy trộm rồi mang đi cầm cố được 2.000.000 đồng, sau đó chia nhau tiêu xài hết.

Qua định giá tài sản trộm cắp, chiếc xe mô tô trên trị giá 10.000.000 đồng. Căn cứ hành vi của từng đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Chí Thức, Triệu Hồng Khánh và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lô Hải Đăng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ 3 nam thanh niên trộm xe máy chưa rút chìa khóa tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.