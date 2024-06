Khởi tố kẻ đăng ảnh nhạy cảm người yêu cũ lên mạng xã hội

Ngày 19/6, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hiền (SN 1992, trú tại thôn Reo Dài, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới) vì có hành vi sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác.

Tài khoản facebook Hiền tạo lập và tin nhắn Zalo gửi đi.

Tháng 6/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận tố giác của chị N.T.C về việc mình bị một đối tượng sử dụng facebook đăng tải hình ảnh nhạy cảm của bản thân lên mạng xã hội và gửi đến người thân trong gia đình.

Qua công tác nghiệp vụ, với những tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh xác định đối tượng là Trần Mạnh Hiền - người yêu cũ của chị C. Theo đó, vào khoảng tháng 8/2019, Trần Mạnh Hiền và chị C. nảy sinh tình cảm nam nữ và sinh sống cùng nhau tại 1 phòng trọ ở tỉnh Bắc Giang.

Trong khoảng thời gian này, Hiền đã có hành vi chụp ảnh nhạy cảm chị C. và lưu trữ trong điện thoại. Đến đầu tháng 4/2024, giữa Hiền và chị C. xảy ra mâu thuẫn nên chị C. chuyển đi ở nơi khác không tiếp tục sinh sống cùng Hiền. Sau khi chị C. đi nơi khác, Hiền đã sử dụng 1 tài khoản ảo trên ứng dụng Facebook do mình tạo lập rồi đăng tải hình ảnh nhạy cảm của chị C. làm hình ảnh đại diện cho tài khoản facebook đó công khai trên mạng xã hội, đồng thời gửi những hình ảnh đó qua messenger, zalo từ máy điện thoại của mình cho một số người thân của chị C. nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị C.