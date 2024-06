Thi thể nữ giới dưới mương tố tội ác gã đàn ông trăng hoa

Theo hồ sơ vụ án, chiều 25/10/2017, người dân xóm Rạng (xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) phát hiện một xác người nổi lập lờ dưới mương nước thủy lợi. Khi Công an tỉnh Hà Nam có mặt tại hiện trường, thi thể đã được người dân vớt lên bờ. Theo mô tả lúc tìm thấy, thi thể nổi ở tư thế sấp. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân là nữ giới, ngoài 30 tuổi. Nguyên nhân chết là do ngạt nước và thời gian từ khoảng hơn 10 tiếng trước đó. Phần thân dưới không có thương tích hay dấu vết đáng nghi, phần đầu có nhiều vết thương gây nên bởi vật cứng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết quả cho thấy, nạn nhân đã bị đánh trước khi thả xuống nước rồi tử vong. Tuy quần áo còn nguyên, nhưng nạn nhân trước đó đã bị xâm hại tình dục. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án. Nạn nhân nữ này hoàn toàn lạ mặt với dân trong xóm. Công an cũng không thu thập được bất cứ giấy tờ tùy thân nào để truy ra danh tính. Việc nạn nhận được phát hiện chết dưới mương nước cũng không phải là hiện trường chính. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau nhiều giờ ra soát, nhân thân người phụ nữ chết dưới mương nước đã được tìm ra. Đó là chị Bùi Thị H. (SN 1983 trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Qua tìm hiểu, chị H. từng có một đời chồng, sau khi ly hôn, chị gửi con cho bố mẹ rồi về làm tại nhà máy sản xuất đồ chơi ở TP Phủ Lý ( Hà Nam). Do từng đổ vỡ nên cuộc sống tình cảm, quan hệ cá nhân của chị H. khá khép kín, không nhiều bạn bè, không mâu thuẫn với ai. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi làm việc với gia đình chị H, các trinh sát được bố mẹ nạn nhân cung cấp thông tin, trước đó chị H có dẫn một thanh niên về nhà và nói là bạn trai. Tuy nhiên, bố mẹ nạn nhân không biết người này tên gì, chỉ biết quê ở Hà Nam. Chi tiết này đặc biệt đáng chú ý, nó mở ra một gợi ý dù rất mơ hồ về manh mối vụ án. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Người ở cùng phòng trọ với chị H. cho biết, chiều 23/10 người bạn trai mới quen của chị H đến ăn cơm. Người này đem theo một con gà đã mổ sẵn. Cả nhóm nấu cơm ăn uống với nhau đến tối thì chị H. đi chơi cùng người thanh niên trên. Bạn chị H. cũng nói chỉ biết người này ở Hà Nam, không biết tên, chiếc xe máy đối tượng đi là loại xe wave màu đỏ. Sau lần đi chơi ấy, chị H. đã không quay lại phòng trọ cho đến khi thi thể được phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các điều tra viên nhận ra rằng, người đàn ông này chắc chắn có dính líu tới cái chết của chị H. Một loạt những thanh niên, đàn ông có đặc điểm trùng, giống với mô tả của nhân chứng trong xã Đức Lý và huyện Lý Nhân được đưa vào diện rà soát. Ít giờ sau, danh tính người bạn mới quen qua mạng của nạn nhân được làm rõ là Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rạng, Đức Lý, huyện Lý Nhân). Vào thời điểm các trinh sát tìm đến nhà, Thực không còn ở đó. Thực có một hoàn cảnh hết sức phức tạp. Trước đây nhiều năm, gã và bố mẹ đã từ mặt nhau. Bố mẹ Thực bỏ quê về Hải Phòng làm nghề trồng cỏ. Chính vì thế, khi cơ quan điều tra hỏi, những người này hoàn toàn không biết Thực đang ở đâu, với ai. Căn nhà ở xóm Rạng cũng thường xuyên vắng bóng gã đàn ông này. Các trinh sát khi đi sâu vào tìm hiểu được biết, gã này có tính trăng hoa. Các trinh sát sau khi tiếp cận một người bạn gái cũ của T được biết, gã rất vũ phu, hay rượu và gia trưởng. Người này cung cấp thêm, Thực có một bà mẹ nuôi ở huyện Xuân Trường (Nam Định). Một tổ công tác được cử đi Nam Định nhằm xác minh thông tin. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời điểm các trinh sát xuất hiện tại căn nhà của mẹ nuôi Thực, gã không có mặt. Khoảng 20h ngày 26/10/2017, trước cổng nhà mẹ nuôi của Thực bất ngờ xuất hiện một bóng đen vừa đi vừa ngó nghiêng. Xác định đây chính là Thực, các trinh sát đã "ém" từ trước đó lập tức lao vào khống chế, bắt giữ gã. Tại trụ sở Công an tỉnh Hà Nam, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thực buộc phải khai nhận hành vi sát hại chị Bùi Thị H vào đêm 23/10/2017. Gã khai, trước đấy một thời gian, qua mạng xã hội hắn đã quen với chị H. Do chung hoàn cảnh từng đổ vỡ hôn nhân nên hai người nhanh chóng có "tiếng nói chung". Chiều 23/10, gã mang theo con gà đến phòng trọ của chị H ăn cơm, sau đó hai người lên xe máy đi chơi. Thực đưa chị H đến một quán ăn khác, tại đây gã tiếp tục uống rượu. Thấy trời muộn, Thực rủ chị H. về nhà gã chơi. Tới nơi, thấy cảnh nhà bừa bộn, chị H. ngại không vào. Thực rủ chị ra khu mương thủy lợi trước nhà tâm sự. Tại đây, sau khi buông lời tán tỉnh, Thực đòi "quan hệ". Chị H. nhất mực từ chối và đòi về. Thực liền vớ lấy viên gạch đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Thấy chị H nằm im, Thực đưa chị này về bậc thềm nhà mình rồi thực hiện hành vi đồi bại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Xong việc, sợ chị H. sẽ tố cáo, Thực đưa chị này quay lại mương thủy lợi rồi thả xuống phi tang. Chiếc áo đang mặc dính máu, Thực gói thêm viên gạch và cũng ném xuống nước. Đến chiều tối 25/10, biết thi thể chị H. đã được người dân phát hiện, Thực bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Gã cũng khai nhận, nếu công an không phát hiện kịp thời, gã lấy được tiền sẽ bỏ trốn ra nước ngoài với một cô người yêu cũ. Chỉ vì sự ham muốn bệnh hoạn, Thực đang tâm tước đi mạng sống của người phụ nữ vô tội còn bản thân phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

