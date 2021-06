Khởi tố hình sự vụ án làm lây lan dịch bệnh tại Nghệ An

Sáng ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) ra Quyết định số 272, khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Rạng sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn khi trên địa bàn Phường Hà Huy Tập xuất hiện ca nhiễm COVID-19.

Ca nhiễm là N.T.M, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc, địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (Khối 4, Phường Hà Huy Tập), thành phố Vinh.

Quyết định khởi tố hình sự của Công an Thành phố Vinh. Ảnh: Truyền hình Nghệ An.

N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân cực kỳ phức tạp. M di chuyển khắp thành phố. Tuy nhiên, chưa khai báo một cách trung thực.

Do sự khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt.

Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục củng cố truy vết, huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện tuyên truyền đầy đủ, rộng rãi thông tin ca bệnh cho người dân, để người dân cảnh giác và hạn chế đi lại, cũng như không quá hoang mang lo sợ.

Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.