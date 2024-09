Khởi tố đối tượng tự xưng thương binh đòi nợ ở bệnh viện

Theo điều tra, cuối tháng 8/2023, Lê Vũ Ngọc (SN 1960; trú tại Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng với một số đối tượng tự xưng thương binh liên tiếp tập trung tại Công ty TNHH Hương Sen (số 44 phố Thịnh Quang, Thái Thịnh, Đống Đa) mục đích gây sức ép để đòi nợ.

Đối tượng Lê Vũ Ngọc.

Nhóm này sử dụng xe ba bánh chặn lối ra vào cổng số 3 của Bệnh viện Châm cứu Trung ương - là lối đi chung vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hương Sen rồi ngồi, nằm tại khu vực lối đi cản trở việc ra vào, chửi bới gây lo sợ cho nhân viên Trung tâm Hương Sen và bệnh nhân.



Đặc biệt, ngày 9/9/2023, Ngọc cùng nhiều đối tượng tự xưng là thương binh mang 32 xe ba bánh đến chặn lối ra vào cổng số 3 của Bệnh viện châm cứu Trung ương. Ngọc để xe ba bánh chặn lối đi rồi uống rượu, chửi bới những người qua lại, đe dọa các lái xe cấp cứu khi chở bệnh nhân qua lối đi này.

Khi lực lượng chức năng phối hợp nhân viên bảo vệ tiến hành di chuyển xe ba bánh của Ngọc thì Ngọc không chấp hành mà còn gọi cho nhóm người đang đứng ở ngoài cổng vào vị trí Ngọc đang ngồi, tiếp tục chặn đường, gây sức ép không cho lực lượng chức năng di chuyển xe ba bánh của Ngọc. Tiếp đó, Ngọc nằm ra đường, chắn ngang lối đi không cho bất kỳ phương tiện nào di chuyển qua, thách thức ai muốn đi qua phải chèn qua người Ngọc.

Khi có xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu, Ngọc và nhóm người trên vẫn cố tình cản trở buộc lực lượng chức năng phải can thiệp, hỗ trợ thì xe cứu thương mới di chuyển được.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Vũ Ngọc vào ngày 6/9/2024 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

