Khởi tố đối tượng mở tiệc ma túy cho hai trẻ vị thành niên

Ngày 2/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đương Hà (SN 1987, thường trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).



Nguyễn Đương Hà bị khởi tố để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự).

Nguyễn Đương Hà tại cơ quan công an.

Hồi 3h00 ngày 29/7, tại phòng 306 nhà nghỉ Phương Đông (phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương), tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đương Hà đang tổ chức cho Đ.T.H.H (SN 2009, thường trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Q.T.Q.A (SN 2009, thường trú tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường chất tinh thể màu trắng. Hà khi đó khai nhận đó là ma túy dạng Ketamine. Số ma túy này do Hà chuẩn bị.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

