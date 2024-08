Đường Hoà Lạc-Hoà Bình “gánh” xe quá tải: Yêu cầu Thanh tra vào cuộc

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải bài viết " Đường Hoà Lạc – Hoà Bình “gánh” xe có dấu hiệu quá tải từ mỏ đá" phản ánh loạt xe tải chở đất, đá (vật liệu san lấp) từ mỏ đá bazan của Công ty cổ phần Yên Quang (tỉnh Hoà Bình) có dấu hiệu quá tải vô tư hoạt động trên đường Hoà Lạc - Hoà Bình chạy về Hà Nội gây nguy hại tới kết cấu hạ tầng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT, ngày 1/8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hoà Bình đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra giao thông nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Những chiếc xe có dấu hiệu chở quá tải, rơi vãi đất đá xuống đường từ mỏ đá bazan Yên Quang theo đường Hoà Lạc - Hoà Bình huớng về Hà Nội.

Văn bản của Sở GTVT tỉnh Hoà Bình nêu rõ: Để có báo cáo UBND tỉnh, Sở GTVT yêu cầu Thanh tra Sở khẩn trương thực hiện hiện các nội dung sau:

Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan (phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh, Công an thành phố Hòa Bình) tuần tra, kiểm soát, xác minh, xử lý nghiêm đối với các phương tiện có dấu hiệu vi phạm về: Quá tải, quá cao xếp hàng cho phép, thay đổi kích thước thành thùng xe, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lôi kéo đất đá ra đường, không che phủ bạt... (nếu có) tham gia giao thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo nội dung phản ánh Báo Tri thức và Cuộc sống.

Tổ chức ký cam kết về việc xếp hàng hóa lên xe ô tô với chủ mỏ theo quy định tại Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về Sở trước ngày 09/8/2024, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cơ quan truyền thông theo quy định.

Sở GTVT tỉnh Hoà Bình yêu cầu Thanh tra Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.