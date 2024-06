Khởi tố đối tượng làm giả quyết định của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Ngày 2/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Chí Linh (SN 1997; trú tại xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Đối tượng Huỳnh Chí Linh

Tháng 1/2024, trên mạng xã hội xuất hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bàn giao hàng trăm hecta rừng cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng.

Qua xác minh, UBND tỉnh Gia Lai xác định Chủ tịch UBND tỉnh này không ban hành quyết định nói trên, văn bản lan truyền trên mạng là giả mạo. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định đối tượng làm giả quyết định trên là Huỳnh Chí Linh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Linh khai nhận đã huy động 5 cá nhân tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) và tại tỉnh Phú Yên để thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú, góp vốn cho Linh để đi xin dự án với tổng số tiền là 740 triệu đồng. Sau đó Linh làm giả 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.