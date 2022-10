Quan lộ cựu Chủ tịch Gia Lai nghỉ hưu trước tuổi sau cách chức

Mới đây, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa đã ký quyết định cho ông Võ Ngọc Thành – cựu Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu trước tuổi. Theo quyết định trên, ông Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai - được nghỉ hưu trước tuổi, do suy giảm khả năng lao động với tỉ lệ suy giảm 78%, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 1/11/2022. Ngày 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai đã đồng ý cho ông Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, vì lý do "sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đại biểu". Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8 đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%. Trước đó, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Ông Võ Ngọc Thành trước đó đã bị Ban Bí thư đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Ban Bí thư xác định ông Võ Ngọc Thành với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Ông Thành cũng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi kết luận, ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và ông Võ Ngọc Thành đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Thành. Tháng 7/2022, tại kỳ họp thứ 17, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, UBKT Trung ương kết luận, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các vi phạm liên quan tới lĩnh vực về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh; báo cáo không trung thực với các cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về một số cá nhân, trong đó có ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ông Võ Ngọc Thành sinh năm 1963, quê quán Bình Định. Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế hoạch. Ông Thành từng trải qua các vị trí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND TP Pleiku, Bí thư Thành ủy Pleiku; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ông Thành giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai từ tháng 9/2015. Ngày 29/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Mới đây, ông Võ Ngọc Thành đã gửi đơn xin nghỉ hưu lên Ban Thường vụ tỉnh uỷ Gia Lai và đã được chấp thuận, thông qua. >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung 15 bí thư tỉnh, thành được Bộ Chính trị bổ nhiệm. Nguồn: Vnews

