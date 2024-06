Bắt kẻ đãi vàng cầm đầu đường dây ma túy khủng ở Nghệ An

Ngày 2/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ Lương Đức Nguyên (SN 1972, trú phường Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) – kẻ cầm đầu đường dây ma túy. Theo Công an Nghệ An, Nguyên làm nghề đào đãi vàng tại huyện Quế Phong, từng có 2 tiền án với các tội danh liên quan đến ma túy.

Đối tượng Lương Đức Nguyên tại cơ quan Công an.

Cơ quan chức năng xác định Nguyên thường mua ma túy với số lượng lớn từ khu vực biên giới huyện Quế Phong rồi đưa ra các tỉnh, thành phố phía Bắc tiêu thụ. Quá trình vận chuyển hàng cấm, Nguyên tìm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để làm nơi trú ẩn. Trong người luôn mang theo hung khí nhằm đối phó với lực lượng công an khi bị lộ.

Ngày 30/5, biết được Lương Đức Nguyên sẽ từ tỉnh Thái Nguyên vào thị xã Thái Hòa (Nghệ An), sau đó sẽ thuê xe lên khu vực biên giới huyện Quế Phong để lấy “hàng”, Công an tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch đón lõng, bắt gọn. Đúng 7h ngày 1/6, Lương Đức Nguyên bị Công an thị xã Thái Hòa khống chế, bắt giữ khi vừa đặt chân rời khỏi nhà nghỉ ở thị xã Thái Hòa để chuẩn bị bắt xe khách đi ra các tỉnh phía Bắc.

Tại hiện trường, công an phát hiện, thu giữ 6 bánh heroin (trọng lượng hơn 2kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp và 1 con dao nhọn. Tại cơ quan CSĐT, Lương Đức Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.