Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố bị can, tạm giữ đối với ông Tống Phước Hoàng Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sáng 18/10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, tạm giữ đối với ông Tống Phước Hoàng Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Khải Tín (trụ sở 15 Nguyễn Phan Chánh, P.Vỹ Dạ, TP Huế), tiền thân là Công ty CP Đất Xanh Bắc miền Trung (trụ sở lô A3, Hoàng Quốc Việt, TP Huế).



Ông Tống Phước Hoàng Hưng bị khởi tố, tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Tống Phước Hoàng Hưng - Chủ tịch HĐQT Khải Tín Group. (Ảnh: PLO).

Việc khởi tố ông Tống Phước Hoàng Hưng được tiến hành sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh, điều tra việc, trong thời gian dài, qua tố cáo của người dân, ông Hưng đã "vẽ" ra dự án Eco Lake (tổ 9, phường Phú Bài, TX. Hương Thủy) với hơn 9.000m2 đất.

Tháng 7/2018, Công ty CP Đất Xanh Bắc miền Trung do ông Hưng làm Tổng Giám đốc tổ chức ra mắt dự án Eco Lake và bán 71 lô đất cho khách hàng. Nhiều khách đặt tiền và đã thanh toán 100% lô đất. Tuy nhiên, khi ngành chức năng kiểm tra, phát hiện không có dự án nào mang tên Eco Lake.

Mới đây, ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt Tập đoàn Khải Tín 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật dự án bất động sản. Cụ thể, web: khaitingroup.vn của Khải Tín Group dựng lên dự án bất động sản Park Hill Villas đồi Thiên An (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy, nay là TP Huế). Tuy nhiên, thực tế, không có dự án nào như trên, mà chỉ là lô đất của người dân để xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Trước đó, tháng 8/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt Khải Tín Group 100 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai sự thật khi biến dãy nhà ở riêng lẻ tại 67 Vạn Xuân (phường Kim Long, TP Huế) thành dự án bất động sản cao cấp mang tên “Vạn Xuân Compound”, khiến nhiều khách hàng hiểu nhầm, đặt cọc mua nhà thông qua môi giới.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang mở rộng điều tra các sự việc, những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm ông Tống Phước Hoàng Hưng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai: