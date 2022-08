Khởi tố bị can sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu

Số thuốc giả do Vương Mạnh Giác sản xuất bị bắt quả tang. (Ảnh: Tiền Phong )

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, sau khi nhận tin báo tố giác tội phạm, trưa 24/7, Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và các đội nghiệp vụ kiểm tra căn nhà số 30/37 (thuộc tổ 35, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ thạnh, TP Long Xuyên) do Giác thuê ở, thì phát hiện đối tượng này đang đưa lên xe ô tô 2 thùng chứa 80 chai thuốc BVTV giả nhãn hiệu Filia và 40 chai BVTV hiệu Amistar top.