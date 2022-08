Hải Dương: Tàu du lịch Quảng Ninh bốc cháy ngùn ngụt trên sông Thái Bình

Sáng 2/8, thông tin về chiếc tàu du lịch cũ mang số hiệu QN bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên sông Thái Bình đoạn qua xã An Thượng (TP Hải Dương) các cơ quan chức năng TP Hải Dương cho biết, chiếc tàu du lịch được phát hiện cháy tại khu vực bến Hàn vào khoảng 16h30 chiều 1/8. Thời điểm trên, chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN 4508 đang di chuyển đến khu vực Bến Hàn (xã An Thượng, TP Hải Dương) bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các cấp cùng các cơ quan chức năng, nhân viên, người dân trên tàu khẩn trương dập lửa. Đến 20h15, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Sau đó, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát con tàu và khu vực cháy. Tầm 45 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan chức năng, chiếc tàu du lịch cháy do anh Trịnh Trung Kiên (sinh năm 1980, ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương) làm chủ. Anh Kiên cho biết, chiếc tàu này anh mua ở Tuần Châu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) mang về Hải Dương tháo dỡ lấy nguyên vật liệu. Ngày 1/8, anh Kiên giao tàu cho ông Nguyên là lái tàu đi từ Quảng Ninh về Hải Dương. Khi tàu đang di chuyển thì đột nhiên bốc cháy tại buồng máy khu vực hầm. Sau đó, ngọn lửa lan lên tầng 2, 3. Cũng theo anh Kiên, nguyên nhân vụ cháy là do chập cháy hệ thống điện của tàu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm 1/3 thân tàu phía đuôi, tầng 2, 3 của tàu bị hư hỏng nặng, 1 máy động cơ dầu, 1 máy phát điện chạy bằng dầu bị tác động nhiệt, 5 điều hòa nhiệt độ bị hỏng. Tàu QN 4508 sơn màu trắng, rộng 4,5 m, dài 18 m, cao là 7m, chất liệu chủ yếu là gỗ, sắt, nhựa...Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. >>> Mời độc giả xem thêm video cháy tàu du lịch ở Hải Dương.

Sáng 2/8, thông tin về chiếc tàu du lịch cũ mang số hiệu QN bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên sông Thái Bình đoạn qua xã An Thượng (TP Hải Dương) các cơ quan chức năng TP Hải Dương cho biết, chiếc tàu du lịch được phát hiện cháy tại khu vực bến Hàn vào khoảng 16h30 chiều 1/8. Thời điểm trên, chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN 4508 đang di chuyển đến khu vực Bến Hàn (xã An Thượng, TP Hải Dương) bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các cấp cùng các cơ quan chức năng, nhân viên, người dân trên tàu khẩn trương dập lửa. Đến 20h15, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Sau đó, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát con tàu và khu vực cháy. Tầm 45 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo cơ quan chức năng, chiếc tàu du lịch cháy do anh Trịnh Trung Kiên (sinh năm 1980, ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương) làm chủ. Anh Kiên cho biết, chiếc tàu này anh mua ở Tuần Châu, TP Hạ Long (Quảng Ninh) mang về Hải Dương tháo dỡ lấy nguyên vật liệu. Ngày 1/8, anh Kiên giao tàu cho ông Nguyên là lái tàu đi từ Quảng Ninh về Hải Dương. Khi tàu đang di chuyển thì đột nhiên bốc cháy tại buồng máy khu vực hầm. Sau đó, ngọn lửa lan lên tầng 2, 3. Cũng theo anh Kiên, nguyên nhân vụ cháy là do chập cháy hệ thống điện của tàu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm 1/3 thân tàu phía đuôi, tầng 2, 3 của tàu bị hư hỏng nặng, 1 máy động cơ dầu, 1 máy phát điện chạy bằng dầu bị tác động nhiệt, 5 điều hòa nhiệt độ bị hỏng. Tàu QN 4508 sơn màu trắng, rộng 4,5 m, dài 18 m, cao là 7m, chất liệu chủ yếu là gỗ, sắt, nhựa...Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy. >>> Mời độc giả xem thêm video cháy tàu du lịch ở Hải Dương.