Khởi tố, bắt giam tài xế xe khách húc CSGT trên quốc lộ 38

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Xuân Công (SN 1973, Khu 6, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội Chống người thi hành công vụ , quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.



Nguyễn Xuân Công là tài xế xe khách đã chèn ép cảnh sát giao thông trên QL38 thuộc địa bàn huyện Gia Lộc vào chiều 5/8 gây bức xúc dư luận.

Điều tra cho thấy, khoảng 16h50 ngày 5/8/2024, tại km 01+800 Quốc lộ 38B, địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cán bộ CSGT Bùi Đình Úy lái xe mô tô chuyên dụng chở theo anh Nguyễn Ngọc Thắng cùng thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) tuần tra kiểm soát cơ động theo kế hoạch trên tuyến.

Tổ công tác đã phát hiện xe ô tô khách, màu đỏ gắn biển kiểm soát 34F-009.44 do ông Nguyễn Xuân Công (SN 1973, trú tại Khu 6, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển, trên xe có 11 hành khách, di chuyển chiều huyện Gia Lộc đi thành phố Hải Dương ở phía trước đang trả khách xuống xe, lái xe ô tô khách không thắt dây an toàn, di chuyển theo hướng huyện Gia Lộc đi TP Hải Dương nên đã yêu cầu dừng xe.

Tổ công tác nhiều lần ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng Nguyễn Xuân Công không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, có lúc xe chuyên dụng của CSGT vượt lên đi trước đầu xe của Công liên tục ra tín hiệu, yêu cầu dừng xe nhưng Công điều khiển xe ô tô BKS 34F-009.44 giữ nguyên tốc độ tiến đến sát xe của CSGT hoặc có lúc lạng lách, chèn ép không cho xe mô tô chuyên dụng do CSGT điều khiển vượt, gây nguy hiểm cho hai CSGT cũng như các hành khách trên xe.

Với tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm của Công và ngăn chặn hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra nếu xe bỏ chạy, Tổ công tác tiếp tục truy đuổi. Đến km1+400, quốc lộ 38B, đoạn ngã tư Cầu Gỗ, nơi có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, lúc này tín hiệu đèn đỏ, xe của Công dừng xe lại. Cùng lúc, Tổ công tác đã chặn đầu xe của Công. Khi anh Úy, cán bộ CSGT xuống xe đi đến yêu cầu Công dừng xe và xuống xe, xuất trình giấy tờ, Công không chấp hành.

Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh, Công lái xe khách lùi lại vài mét để tránh xe mô tô của Tổ công tác rồi lại cho xe tiến lên phía trước để đi tiếp. Khi Công cho xe ô tô tiến lên, anh Úy đứng giữa đầu xe, hô hiệu lệnh yêu cầu Công xuống xe. Công vẫn cho xe tiến lên, đầu xe ô tô đã nhiều lần đâm vào tay, vào người khiến CSGT này bị đẩy lùi lại phía sau.

Ngay sau đó có một xe mô tô của một người dân ra đỗ trước đầu xe ô tô do Công điều khiển để hỗ trợ CSGT, Công mới cho xe ô tô dừng lại. Cùng lúc đó, anh Nguyễn Xuân Hợp là hành khách trên xe bảo Công cho xuống xe về trước. Công đã mở cửa xe ô tô cho anh Hợp xuống xe, rồi lại lại đóng cửa lại. Lúc này, hai CSGT Úy và Thắng đi ra khỏi đầu xe ô tô tiến về hướng cửa xe yêu cầu Công mở cửa, xe, Công đã tăng ga cho xe ô tô bỏ chạy về hướng thành phố Hải Dương rồi cho xe về xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương trả khách.

Khi vụ việc xảy ra, người dân đã quay video vụ việc và đưa lên mạng xã hội, nên gây bức xúc và dư luận xấu trong quần chúng nhân dân..

Trên cơ sở tài liệu đã thu thập được Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc có đủ căn cứ xác định hành vi của Nguyễn Xuân Công điều khiển xe ô tô ép sát, chèn ép xe mô tô của CSGT khi đi với tốc độ cao trên Quốc lộ 38B là nguồn nguy hiểm cao độ.

Đồng thời tại ngã tư Cầu Gỗ, thị trấn Gia Lộc, tài xế này đã cố tình lái xe tiến lên đâm nhiều lần vào người cán bộ CSGT, mặc dù với tốc độ chậm nhưng thể hiện ý thức kiên quyết tấn công, chống trả, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của đồng chí Úy để trốn tránh hành vi vi phạm, gây dư luận xấu và bức xúc trong quần chúng nhân dân cũng như trên mạng xã hội.

Hành vi của Công đủ yếu tố cấu thành tội phạm chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Với hành vi phạm tội trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã quyết định khởi tố bị can đối với Công về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 330, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

