Con số ấn tượng sau 15 ngày tàu điện Nhổn vận hành miễn phí

Tuyến tàu điện Nhổn - Cầu Giấy (metro số 3) vừa kết thúc 15 ngày phục vụ miễn phí. Sau 15 ngày mở cửa, tuyến tàu mới đã phục vụ khoảng 750.000 lượt hành khách. Trong đó, ngày cao điểm nhất là hơn 100.000 lượt và ngày thấp nhất là gần 35.000 lượt. Từ sáng 23/8, hành khách có thể bắt đầu mua vé đi tàu tại các máy bán vé tự động hoặc mua tại quầy có nhân viên phục vụ (riêng vé ngày chỉ bán tại quầy). Sản lượng khách của tuyến tàu điện Nhổn - Cầu Giấy vượt trội so với tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Trước đây, tuyến tàu điện đầu tiên của Hà Nội chỉ ghi nhận khoảng 380.000 lượt khách sau 15 ngày vận hành miễn phí. Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (HMC) đánh giá, dự kiến sau 2 tháng bán vé, lượng khách sẽ đạt mức ổn định. Thẻ gắn chíp được in hình Khuê Văn Các mang đậm nét đặc trưng Hà Nội. Tuy nhiên, nhiều khách hàng phản ánh do thẻ quá bé nên dễ bị rơi, mất. Mức vé lượt của tàu điện Nhổn - Cầu Giấy chặng tối thiểu là 8.000 đồng, đi cả tuyến là 12.000 đồng và vé ngày (không giới hạn lượt đi) là 24.000 đồng. Hành khách cũng có thể bắt đầu mua vé tháng tại tất cả nhà ga của metro số 3, thời gian đăng ký và chờ nhận vé là 3 ngày làm việc. Thời gian mua vé tháng là từ ngày 1 đến 20 hàng tháng dành cho vé sử dụng trong tháng đó. Từ ngày 21 trở đi, ga tàu sẽ bán vé của tháng tiếp theo. Cuối tuần là thời điểm người dân đi trải nghiệm tàu điện rất đông. Tại ga Cầu Giấy (đối diện trường Đại học Giao thông vận tải), do là điểm đầu của tuyến nên lượng khách lúc nào cũng rất đông. Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn-Ga Hà Nội dài 12,5km, trong đó đoạn đang vận hành đi trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) dài 8,5km. Tuyến metro này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông cho Thủ đô. Ngày cuối tuần nhiều phụ huynh cho cả gia đình đi trải nghiệm tuyến tàu điện Nhổn. Mọi người đều rất hào hứng, vui mừng khi tuyến tàu điện đi vào hoạt động. Ông Mai Đức Chính, Cầu Giấy, Hà Nội đánh giá: "Tuyến tàu điện rất hiện đại, khang trang và sẽ giải quyết được phần nào nhu cầu giao thông, đặc biệt là với đối tượng sinh viên. Bởi dọc theo tuyến đường sắt là rất nhiều trường Đại học. Song để tàu điện thực sự hiệu quả thì cần giải pháp đồng bộ, kết nối giao thông toàn tuyến, toàn thành phố và đặc biệt là hệ thống giao thông phụ trợ, kết nối." Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (HMC) cho biết, phương án tăng cường kết nối, trung chuyển hành khách bằng xe buýt cũng đã được Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội hoàn thiện. Theo đó, dọc trục tuyến metro có 36 tuyến buýt đang hoạt động. Hai điểm trung chuyển (Cầu Giấy và Nhổn) có 32 điểm dừng xe buýt (16 điểm có nhà chờ). Hiện 8 ga kết nối với điểm dừng xe buýt gần nhất với khoảng cách từ 0-50m. 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội được kết nối với nhau bởi 9 tuyến buýt, đủ khả năng đáp ứng khoảng 15-30% tổng nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (HMC) cho biết đến nay, 353 lái tàu đã được đào tạo và toàn bộ nhân sự trực tiếp điều hành tuyến, dưới sự hỗ trợ của nhà thầu và tư vấn. HMC dự kiến vận hành 4-6 đoàn tàu, giãn cách chạy tàu giờ cao điểm 6 phút/chuyến (bình quân vào giờ cao điểm có 10 chuyến/giờ/hướng vào ga đón trả khách). Như vậy, năng lực vận chuyển của tuyến tối đa đạt mức 9.440 hành khách/giờ/hướng. Theo thiết kế kỹ thuật tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội đoạn trên cao, mỗi đoàn tàu cấu tạo gồm 4 toa, mỗi toa chở được 236 hành khách, mỗi chuyến chở được 944 hành khách. Các vị khách nhí thích thú ngắm nhìn thủ đô từ tàu điện trên cao. Ngay trong tháng 8,người dân cũng có thể mua vé tháng với giá 200.000 đồng/tháng, ưu tiên dành cho học sinh, sinh viên với mức 100.000 đồng/tháng. Nếu mua tập thể và không thuộc đối tượng ưu tiên, giá vé tháng là 140.000 đồng Người dân hy vọng trong tương lai, TP Hà Nội sẽ xây dựng nhiều tuyến tàu điện hiện đại như thế này và sớm đi vào hoạt động.

