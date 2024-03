Vụ tấn công cảnh sát ở Bắc Ninh: Hai đối tượng khai gì?

Ngày 4/3, Công an huyện Gia Bình, Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ các đối tượng Trịnh Xuân Thành (SN 1987) và Nguyễn Xuân Chúc, cùng trú tại huyện Gia Bình về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi tấn công các cán bộ Công an huyện Gia Bình đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên địa bàn. Theo đó, do lo sợ bị xử lý vì có vi phạm, cùng với việc say xỉn, không làm chủ được bản thân dẫn đến vụ việc trên. Đến nay, các đối tượng đều rất hối hận về hành vi của mình.

Nói về thời điểm xảy ra vụ việc, các đối tượng trên cũng sử dụng điện thoại để quay clip, liên tiếp cho rằng mình bị lực lượng công an hành hung. Công an huyện Gia Bình khẳng định không có chuyện lực lượng chức năng hành hung.

Hình ảnh hai đối tượng tấn công cảnh sát được người dân ghi lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường, qua video cung cấp cho thấy diễn biến hoàn toàn ngược lại, các đối tượng liên tục tấn công thành viên tổ công tác nhưng vẫn liên tục nói chính mình bị hành hung.

Trước đó, tối 3/3, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, cắm chốt xử lý vi phạm trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện. Lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu dừng xe hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Hai đối tượng "thông chốt" bất thành nên xuống xe cà khịa và tấn công cảnh sát. Sau khi khống chế được hai đối tượng, lực lượng chức năng đã kiểm tra xác định hai người đàn ông vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Kết quả kiểm tra xác định, Trịnh Xuân Thành vi phạm ở mức 0,614mg/l khí thở, Nguyễn Xuân Chúc 0,442 mg/l khí thở. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Bình đang tiếp nhận, xử lý vụ việc theo quy định.