Khởi tố, bắt giam tài xế đâm nữ công nhân môi trường tử vong ở đường Láng

Thông tin mới nhất vụ tai nạn liên hoàn khiến nữ công nhân môi trường tử vong trên đường Láng (TP Hà Nội), ngày 29/4, Cơ quan CSĐT- Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Trước đó, vào khoảng 23h ngày 22/4, trên đoạn đường Láng (thuộc địa bàn phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), ô tô hiệu Hyundai Veracruz mang BKS 29A-784.09 do Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển di chuyển hướng từ Ngã Tư Sở - đường Láng đã gây ra tai nạn liên hoàn.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Kiến Thức, 1 ô tô hiệu Mercedes - S400 BKS 30F-198.34 hư hỏng nặng phần đuôi, một nữ công nhân Công ty Vệ sinh Môi trường Đô thị chi Nhánh Đống Đa có tên L.T.T.H (SN 1977 nhà ở Xã Đàn) tử vong tại chỗ và 2 thanh niên khác điều khiển xe Airblade biển 18L1-255.83 bị thương nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CAQ Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và tổ chức điều tra. Ngay chiều ngày 23/4, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án và tạm giữ đối tượng Đỗ Xuân Tuyên để điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, sau khi sử dụng rượu, bia tại đám cưới, Đỗ Xuân Tuyên điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Veracruz từ ngõ Vĩnh Hồ đi ra Tây Sơn thì gặp bà Nguyễn Thị Kim T. (trú tại phường Ngã Tư Sở) đang đi bộ dưới lòng đường. Khi đó, Tuyên lùi xe tránh để đi tiếp thì quệt vào xe đạp điện của bà T. và nhiều xe máy khác để dưới lòng đường tại ngã ba Vĩnh Hồ - Tây Sơn. Sau đó, Tuyên bỏ chạy về hướng Ngã Tư Sở, đi về hướng đường Láng đi Cầu Giấy.

Khi điều khiển xe đến khu vực số 220 đường Láng thì đâm vào chị Lê Thị Thu H. (SN 1977) là nhân viên thu gom rác công ty môi trường đô thị quận Đống Đa khiến chị H. tử vong tại chỗ. Tuyên tiếp tục lái xe đâm vào anh Lê Thành Đ. (SN 1997) trú tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đang đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ đen di chuyển cùng chiều khiến anh Đ. ngã và bị thương.

Chưa dừng lại ở đây, tài xế này tiếp tục lái xe đâm vào đuôi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mecerdes S400 do chị Dương Thị Anh N. (SN 1992) trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội điều khiển đi cùng chị Nguyễn Thu T (SN 1988) trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến xe chị N đâm, lao lên giải phân cách hai chiều của đường Láng làm xe hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra va chạm , Tuyên tiếp tục điều khiển xe theo hướng đường Láng đi Cầu Giấy rồi bỏ chạy theo hướng rẽ vào Láng Hạ. Đến số nhà 81 Láng Hạ, túi khí xe Tuyên bị bung và người dân đuổi theo Tuyên mới dừng lại, bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, hơi thở có nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên qua kiểm tra lần 1 là 1,041 mg/1 và lần 2 là 1,077 mg/l, cao gấp gần 3 lần mức cao nhất bị xử phạt.

Tại cơ quan Công an, tài xế Đỗ Xuân Tuyên khai do trước đó ở nhà có việc nên đã uống khoảng từ 5-7 cốc bia loại lớn. Sau khi đã uống bia, Tuyên không còn làm chủ được tốc độ nên gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đêm 22/4, khiến nữ công nhân môi trường đô thị tử vong tại chỗ. Nam tài xế này hiện đã ý thức được hành động do mình gây ra, đồng thời mong đây là bài học cho những tài xế khác khi cầm lái trên đường.