Khởi tố bác sĩ gạ tình, đánh đập nữ nhân viên tại BV TW Huế

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương, nguyên bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện TW Huế để điều tra hành vi “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích”.

Thông tin mới nhất vụ việc vụ bác sĩ bị tố gạ tình, đánh bầm dập nữ nhân viên cùng khoa tại Bệnh viện TW Huế, chiều ngày 25/9, lãnh đạo Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, trú tại TP Huế), nguyên bác sĩ Khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế.



Đối tượng Lê Quang Huy Phương bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra 2 tội danh "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, những ngày qua, dư luận ở Huế xôn xao trước thông tin xuất hiện ở trên mạng xã hội về việc bác sĩ Lê Quang Huy Phương (đang công tác tại Bệnh viện TW Huế) có hành vi đánh đập dã man một nữ nhân viên tên Th (21 tuổi, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Sau khi bị hành hung, nữ nhân viên này phải nằm viện điều trị suốt mấy ngày qua với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể, cùng với đó là tâm lý hoảng loạn, lo sợ.

Nữ nhân viên phải nhập viện điều trị.

Người thân nạn nhân cho biết,vào ngày 17/9, nữ nhân viên Th. được bác sĩ Phương gọi điện thoại nhờ đưa thuốc ở điều dưỡng mang đến tầng 2 chung cư Đống Đa nằm ở đường Đống Đa (TP Huế) để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi đến nhà thì bác sĩ Phương chốt cửa, có ý định sàm sỡ, hãm hại. Em gái tôi chống cự, chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị túm tóc, lôi vào lại. Tại đây bác sĩ Phương đã đánh đập nữ nhân viên khi không đạt được mục đích.

Ngay khi vụ việc trên được đăng tải, bác sĩ Lê Quang Huy Phương đã viết đơn xin thôi việc gửi lãnh đạo Bệnh viện TW Huế. Tuy nhiên theo lãnh đạo bệnh viện, Bệnh viện chưa xem xét đơn xin thôi việc đối với bác sĩ Phương mà ra quyết định đình chỉ công tác với bác sĩ này để làm rõ có hay không việc bác sĩ Phương có hành hung nhân viên cùng khoa.

Ngày 23/9, lãnh đạo bệnh viện cho biết, đơn vị vừa ký quyết định đình chỉ công tác đối với bác sĩ Lê Quang Huy Phương. - người bị tố cáo đã đánh nữ nhân viên nhằm phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm xảy ra sự việc bác sĩ Phương đang công tác tại phòng Chăm sóc da, khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Huế. Đây cũng là nơi nữ nhân viên D.H.T.Th. (SN 1998, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mới về công tác.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…