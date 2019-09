Hải Phòng: Cháy dữ dội tại Điện máy Hoàng Gia

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 17h20 chiều 25/9 tại trung tâm điện máy Hoàng Gia, phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng. Ghi nhận của PV Kiến Thức tại hiện trường, đám cháy đang bùng lên dữ dội , kèm theo tiếng nổ, lửa bao trùm toàn bộ tòa nhà của trung tâm điện máy Hoàng Gia. Ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng PCCC đã điều cán bộ và hàng chục xe cứu hỏa để dập lửa. Công an quận Ngô Quyền cũng phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an TP Hải Phòng điều tiết giao thông, mở lối cho xe cứu hỏa. Lực lượng cứu hỏa khẩn trương phun nước dập lửa. Hỏa hoạn diễn ra ở ngay cạnh tòa nhà có trụ sở ngân hàng BIDV Hải Phòng. Lực lượng PCCC đang tập trung phun nước vào phía sắt cạnh ngân hàng BIDV để tránh cháy lan. Phương án huy động nguồn nước tại chỗ của con mương gần đó được thực hiện. Chiến sĩ công an ướt đẫm áo khi phun nước cứu hỏa. Sau những nỗ lực ngọn lửa đã được khống chế một phần. Công tác cứu hỏa đang được tiến hành. Nhiều tài sản tại Trung tâm điện máy đã bị thiêu trụi. Chỉ còn lại cảnh hoang tàn đổ nát.

