Hà Nội: Những khoản thu “ủng hộ” tại trường mầm non Ánh Dương

Theo thông tin của Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, Trường mầm non Ánh Dương được thành lập theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 2/4/2019 của UBND Quận Thanh Xuân do bà Đinh Thị Hòa làm hiệu trưởng. Trường có tổng diện tích 3356m2, với 17 lớp học với diện tích trung bình mỗi lớp 61m2 (bình quân 1,5m2/trẻ), đầy đủ trang thiết bị dạy và học an toàn, hiện đại.

Theo tìm hiểu, trên website của Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân có danh sách các trường mầm non trên địa bàn, bao gồm trường Mầm non Ánh Dương. Tuy nhiên, danh bạ trường này không được công khai.