Ngày 8/12, Công an TP Lai Châu,. tỉnh Lai Châu cho biết đã khởi tố 7 thanh niên nẹt bô, bốc đầu, ném vỏ chai vào người dân ở quảng trường gây mất ATGT và ANTT. Trước đó, tối 10/10, 13 thanh niên rủ nhau đến quảng trường Nhân dân tỉnh (Đại lộ Lê Lợi) để tham gia, cổ vũ đối tượng Giàng A Hồng, (SN 2009) ở xã Tà Lèng, huyện Tam Đường “biểu diễn” bốc đầu xe.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi đến quảng trường, 13 đối tượng đi trên 7 xe gắn máy đã thực hiện hành vi phóng nhanh, nẹt pô, bốc đầu xe gây rối trật tự nơi công cộng. Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên không rõ lai lịch đang chơi ở quảng trường nên cả nhóm bàn nhau đi tìm nhặt nhiều chai thủy tinh làm vũ khí rồi quay lại quảng trường tìm đánh nhóm thanh niên đã gây sự trước đó.

Do không tìm thấy đối thủ, nhóm đối tượng này đã ném các chai thủy tinh về phía hàng quán, xe và người dân đang ngồi uống nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ANTT và ATGT. Sau một thời gian điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 8/12, Công an thành phố Lai Châu đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với bị can Giàng A Tráng (SN 2005) thường trú xã Giang Ma, huyện Tam Đường; khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về hành vi “gây rối trật tự công cộng” gồm: Giàng A Páo (SN 2006), Giàng A Chính (SN 2006), Ma A Chiếu (SN 2006); cùng trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Lai Châu; Hảng A Chư (SN 2007), Hảng A Páo (SN 2006), Hảng A Nủ (SN 2006) cùng trú tại xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Hiện Công an TP Lai Châu tiếp tục mở rộng xác minh những đối tượng liên quan đến vụ nẹt pô, bốc đầu, ném vỏ chai vào người dân để điều tra, làm rõ.