Bắt nam thanh niên trong vụ nổ khiến 2 người tử vong ở Ninh Bình

Ngày 8/12, thông tin từ UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ nổ khiến 3 người thương vong là do sản xuất pháo nổ trái phép. Danh tính 2 người chết gồm: chị Mai Thị X. (SN 1993, ở khối 1, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) và chị Lương Thị G. (SN 1995, trú tại xóm An Hải, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Nạn nhân bị thương là cháu Phan Đại P. (SN 2019, con trai của chị G.).

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, ngụ tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) là người thuê nhà để điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, Linh khai nhận giữa tháng 11/2023, Linh thuê nhà của ông Trần Văn Chính (36 tuổi, trú xóm Tây Thổ, xã Văn Hải) để ở.

Thông qua mạng xã hội, Linh đã đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng để chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Linh thuê chị M.T.X và chị L.T.G để lắp ráp ngòi nổ, đóng gói đơn hàng cho khách.

Vào khoảng 17h ngày 7/12, Linh đang làm việc trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ gian bếp. Lúc đó, Linh chạy ra ngoài thì phát hiện chị X và chị G đã tử vong. Còn cháu P.Đ.P (con chị G) đang ở hiện trường và bị xây xát nhẹ. Vụ nổ khiến 2 người tử vong ở Ninh Bình đang được cơ quan Công an huyện Kim Sơn điều tra, làm rõ.