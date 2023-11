Sơn La: Khởi tố 14 đối tượng đánh võng, bốc đầu thách thức CSGT

Ngày 10/11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra từ cuối tháng 8/2023, Công an huyện Phù Yên nhận thông tin phản ánh về việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, quay video trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Phù Yên và các xã lân cận.

Nhóm thanh thiếu niên thường xuyên hoạt động vào ban đêm trong khoảng từ 21h-23h, chạy xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng... Đặc biệt, nhóm đối tượng này thường chọn đoạn đường có cảnh sát giao thông-trật tự đang tuần tra, kiểm soát để khiêu khích, thách thức lực lượng chức năng truy đuổi, gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin và nắm bắt tình hình, công an huyện Phù Yên đã nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc và ra quyết định khởi tố đối với 14 đối tượng từ 16 đến 19 tuổi về hành vi gây rối trật tự công cộng.