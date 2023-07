Khởi tố 3 đối tượng tổ chức, môi giới cho người trốn đi nước ngoài

Ngày 1/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.



Đồng thời, khởi tố, tạm giam các bị can đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) về “Tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, Nguyễn Văn Nghi (SN 1981, trú tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) và Lục Văn Hoàn (SN 1992, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về “Tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Nghi.

Theo điều tra, từ cuối tháng 3/2023, Nguyễn Văn Tùng cấu kết, móc nối với các đối tượng Nguyễn Văn Nghi; Lục Văn Hoàn và một số đối tượng khác tổ chức cho 12 người trốn sang nước ngoài.

Cả 3 đối tượng Tùng, Nghi và Hoàn đã từng xuất cảnh sang Đài Loan lao động, sau khi về Việt Nam, chưa có việc làm ổn định, với mục đích muốn kiếm lời nên các đối tượng móc nối với nhau, hình thành đường dây tổ chức cho những người đã từng bị Đài Loan trục xuất muốn quay trở lại Đài Loan lao động.

Đối tượng Lục Văn Hoàn.

Trong đó, Tùng là người trực tiếp đứng ra tổ chức, tìm người có nhu cầu quay lại lao động, Nghi và Hoàn có nhiệm vụ móc nối với một số đối tượng để đưa người Việt Nam trốn qua đường rừng (từ Cao Bằng sang Phúc Kiến, Trung Quốc) với giá 10.000 Nhân dân tệ; sau khi sang tới Phúc Kiến, Tùng tiếp tục tổ chức cho họ vượt đường biển (từ Phúc Kiến sang Đài Loan) với giá 10.000 USD/1 người.

Đối tượng Nguyễn Văn Tùng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nghệ An: Bắt 8 đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép