Khởi tố 3 cán bộ rừng phòng hộ rút khống 5 tỉ đồng

Ngày 6/5, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Tiến Sỹ , Nguyễn Thọ Huy và Nguyễn Văn Thanh (nguyên Trưởng, Phó và Trưởng phòng Kỹ thuật Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Lúc bị bắt, ông Huy và ông Thanh chưa bị tạm đình chỉ công tác. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện khám xét nơi làm việc của ba bị can trên.

Được biết, qua điều tra ban đầu, năm 2014, ông Sỹ đang làm Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành đã để cơ quan này tạo dựng, lập ba bộ hồ sơ khống để nhận khoảng 5 tỉ đồng tiền đền bù tài sản trên đất rừng sản xuất do một công ty thuê đất để thực hiện dự án “Trồng cây thức ăn phục vụ chăn nuôi bò sữa”.

Ba cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ trên liên quan đến việc tạo dựng hồ sơ giả để rút số tiền trên, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.