Hiện trường ô tô đâm loạt xe máy trên vỉa hè Hà Nội

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều ngày 6/5, chiếc xe ô tô Honda Civic BKS 30F-157.26 đang chạy trên phố Trích Sài hướng Lạc Long Quân (Hà Nội), nhưng khi đến trước cửa số nhà 195 thì bất ngờ lao lên vỉa hè trước cửa quán cà phê và đâm hàng loạt xe máy. Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Bưởi cho biết: "Chiếc ô tô đâm vào 6 xe máy, các phương tiện đều hư hỏng. Tai nạn không gây thương vong về người". Trong khi đó, đại diện đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, danh tính nam tài xế điều khiển ô tô là Phạm Văn Thụ (44 tuổi) trú tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội). Thời điểm xảy ra tai nạn, ngồi trên chiếc ô tô do tài xế Thụ cầm lái còn một người chưa xác định danh tính. Đại diện đội CSGT số 2 cho biết thêm, sự cố tai nạn khiến túi khí trên ô tô bị bung, kính chắn gió rạn nứt, đầu xe móp méo tài xế Thụ và một người ngồi trên xe bị xây xước nhẹ. Kính trước chiếc ô tô bị rạn nứt. Sau va chạm, tài xế Thụ di chuyển vào vỉa hè ngồi uống nước, đợi cơ quan chức năng quận Tây Hồ đến xử lý hiện trường. “Hiện chưa rõ anh ta có say xỉn khi cầm lái hay không”, đại diện đội CSGT số 2 nói. Cửa kính quán cà phê bị vỡ vụn.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều ngày 6/5, chiếc xe ô tô Honda Civic BKS 30F-157.26 đang chạy trên phố Trích Sài hướng Lạc Long Quân (Hà Nội), nhưng khi đến trước cửa số nhà 195 thì bất ngờ lao lên vỉa hè trước cửa quán cà phê và đâm hàng loạt xe máy. Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Bưởi cho biết: "Chiếc ô tô đâm vào 6 xe máy, các phương tiện đều hư hỏng. Tai nạn không gây thương vong về người". Trong khi đó, đại diện đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, danh tính nam tài xế điều khiển ô tô là Phạm Văn Thụ (44 tuổi) trú tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội). Thời điểm xảy ra tai nạn, ngồi trên chiếc ô tô do tài xế Thụ cầm lái còn một người chưa xác định danh tính. Đại diện đội CSGT số 2 cho biết thêm, sự cố tai nạn khiến túi khí trên ô tô bị bung, kính chắn gió rạn nứt, đầu xe móp méo tài xế Thụ và một người ngồi trên xe bị xây xước nhẹ. Kính trước chiếc ô tô bị rạn nứt. Sau va chạm, tài xế Thụ di chuyển vào vỉa hè ngồi uống nước, đợi cơ quan chức năng quận Tây Hồ đến xử lý hiện trường. “Hiện chưa rõ anh ta có say xỉn khi cầm lái hay không”, đại diện đội CSGT số 2 nói. Cửa kính quán cà phê bị vỡ vụn.