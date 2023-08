Khởi tố 12 đối tượng mang dao, kiếm đi đánh nhau tại Bắc Giang

Ngày 1/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, các đối tượng bao gồm: Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 2005, trú tại thôn Trại Chuối 2, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang; Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 2006, trú tại TDP Thống Nhất, TT. Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang; Đồng Minh Nhất, sinh năm 2003, trú tại Dâu, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang; Lý Nhật Tân, sinh năm 2005, trú tại thôn Đền, Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang; Nguyễn Huy Nam, sinh năm 2004, trú tại Giếng Chảnh,Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang; Nguyễn Tuấn An, sinh năm 2004, trú tại Đồi Lánh, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang.

Nguyễn Văn Đại, sinh năm 2003, trú tại Dâu, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang; Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 2005, trú tại Tân Mải, Tân Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang. Trần Duy Khương, sinh nnăm 2005, trú tại Bo Chợ, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang; Vũ Anh Đức, sinh năm 2003, trú tại Đồi Lánh, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang; Đỗ Đức Mạnh, sinh năm 2005, trú tại Trại Tre, Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang; Đồng Văn An, sinh năm 2004, trú tại Mia, An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang.

Trước đó, vào khoảng 21h, ngày 6/6/2023, Công an huyện Yên Thế tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nhóm khoảng 30 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí (dao, kiếm, phóng lợn, vỏ chai bia…) đi xe máy và có các hành vi hò hét, tăng ga, chạy xe tốc độ cao gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường TT. Bố Hạ - Tân Sỏi - Đồng Lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Thế đã huy động lực lượng tổ chức ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ được 4 đối tượng, trong đó có Đồng Văn An là đối tượng cầm đầu. Qua đấu tranh mở rộng, Công an huyện Yên Thế đã phối hợp với Công an huyện Lạng Giang tiến hành triệu tập làm việc với 45 đối tượng liên quan, thu giữ 2 dùi cui điện, 4 dao tự chế, 1 đinh ba tự chế, 1 ống tuýp sắt, vỏ chai bia,...

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫ n từ trước, nên nhóm đối tượng Đồng Văn An cùng nhóm Nguyễn Đình Thắng đã hẹn gặp nhóm của Mông Đức Toản, tụ tập đi xe máy và mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi đến khu vực thôn Chiềng, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, các đối tượng đã đập vỏ chai bia, mang theo hung khí đuổi nhau, hò hét, tăng ga, chạy xe tốc độ cao rồi tiếp tục đuổi nhau đến khu vực đầu cầu Sỏi thuộc TDP Sỏi, TT. Bố Hạ, huyện Yên Thế đánh nhau. Sau đó, các nhóm đối tượng tiếp tục đuổi nhau trên tuyến TT. Bố Hạ - Tân Sỏi - Đồng Lạc, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Thế.