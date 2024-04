Khởi công cầu nối yêu thương số 116 tại Bắc Kạn

Đây là cây cầu số 116 trong chương trình “Cầu nối yêu thương” do Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tài trợ và triển khai trên cả nước.

Thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của bà con nơi đây, công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã quyết định tài trợ và triển khai xây dựng cây cầu Nà Thoi mới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nông Quang Nhất bày tỏ, trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Nhựa Tiền Phong. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bắc Kạn là tỉnh miền núi với địa hình phức tạp, nhiều núi cao, sông suối, hạ tầng giao thông nông thôn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiều công trình tạm, cầu dân sinh, cầu treo. Qua rà soát, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng hơn 80 vị trí vượt dòng cấp thiết cần được đầu tư xây mới cầu, khoảng 130 cầu treo, cần dàn thép đang được khai thác nhưng nhiều trong số đó đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Do đó, cây cầu số 116 tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông có ý nghĩa thiết thực, khi hoàn thành sẽ giúp cho người dân đi lại thuận lợi, đặc biệt các cháu học sinh đi lại an toàn đến trường, không phải lo lắng về sự hiểm nguy, chia cắt mỗi khi mùa mưa lũ về như trước đây.