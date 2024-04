Thành lập Chi hội vận động hiến tặng mô, tạng khu vực phía Nam

Ngày 5/4, tại TP HCM đã diễn ra Hội nghị phát triển “Mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng” khu vực phía Nam và trao quyết định thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại khu vực phía Nam.



Tham dự có PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - nguyên thứ Trưởng Bộ Y tế; TS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam; PGS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; TS BS CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy và đại diện các đơn vị gồm BV Thống Nhất; BV Quân Y 175; BV Đại học Y dược TPHCM; BV Nhân dân Gia định; BV Quân Y 7A; BV Nguyễn Tri Phương; BV Trưng Vương; BV Nguyễn Trãi…

Từ khi Bộ Y tế phát động phong trào đăng ký hiến, mô tạng, tính đến nay, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận hơn 47.000 đơn đăng ký hiến tạng.

Dựa vào kết quả cùng kinh nghiệm có được từ bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế - Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người quyết định thành lập Chi hội vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam khu vực phía Nam với mong muốn phát triển hệ thống mạng lưới tư vấn, vận động hiến, lấy, ghép tạng từ người cho chết não có tính thống nhất trong toàn quốc.

TS BS CKII Nguyễn Tri Thức – Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy nhận thêm nhiệm vụ Trưởng Chi hội vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người.

Chi hội hoạt động trong mạng lưới phía Nam gồm 61 thành viên, trong đó 51 thành viên thuộc bệnh viện Chợ Rẫy; 1 thành viên BV Đa khoa Kiên Giang; 4 thành viên BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ và 5 thành viên BV Hoàn Mỹ Cửu Long.

Tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới - Trưởng Chi hội vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại khu vực phía Nam, TS BS CKII Nguyễn Tri Thức- Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ niềm vinh hạnh vì nhận được sự tín nhiệm này. Tại các nước phát triển, việc hiến tạng đã trở nên khá phổ biến. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vẫn còn nhiều người dân chưa hiểu hết ý nghĩa cao đẹp này. Trong khi đó, cả nước đang có hàng chục nghìn người đang chờ được ghép mô, tạng để duy trì sự sống.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến -nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam.

“Để thay đổi được những suy nghĩ này cần có sự ủng hộ của xã hội và các cơ quan chức năng, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về bản chất của việc hiến tạng và ý nghĩa to lớn của nghĩa cử cao đẹp này. Việc tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết, thay đổi thái độ, thu hút sự quan tâm ủng hộ của các cấp, ngành, cũng như các tầng lớp dân cư trong cộng đồng là hết sức cần thiết. Do đó, Chi Hội sẽ cố gắng đẩy mạnh và phát triển mạng lưới tư vấn để nhận được nhiều sự hưởng ứng tham gia hiến tặng mô tạng sau khi qua đời của người dân, cứu giúp những bệnh nhân không may có chỉ định ghép nhưng không có nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng cũng như kéo dài sự sống’’- TS BS CKII Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế - nguyên Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ sự xúc động vì những nỗ lực cố gắng xây dựng và triển khai các hoạt động hiến ghép tạng của các thành viên trong hoạt động Điều phối tại khu vực phía Nam đã được ghi nhận. PGS. TS Nguyễn Trường Sơn tin rằng với sự quyết tâm của các thành viên trong mạng lưới thì hoạt động sẽ tiếp tuc được mở rộng và ngày càng phát triển hơn.

Chia sẻ các điểm tiến bộ và khác biệt từ những mô hình của ngành ghép tạng ở các nước trên thế giới, hoạt động định hướng mạng lưới tư vấn viên trong tương lai, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam mong muốn: "Tôi hy vọng sẽ luôn nhận được sự chung tay của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đặc biệt lãnh đạo các Bệnh viện để hoạt động Chi hội tại khu vực phía Nam sẽ là “cánh tay” nối dài cho mạng lưới điều phối hiến ghép tạng quốc gia, góp phần tạo ra nguồn tạng hiến thiết thực, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân".