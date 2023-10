Bắc Kạn: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 22/10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đầu tháng 10/2023, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm: Tô Quang Huy, 69 tuổi, địa chỉ trước khi bỏ trốn tại 162/19, Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tô Quang Huy.

Xác định đây là một trong số các đối tượng chính có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2012. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ huy chuyên án, các lực lượng nghiệp vụ tích cực vào cuộc đấu tranh.

Qua công tác nghiệp vụ và trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng. Đối tượng Tô Quang Huy đã bị bắt tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Theo hồ sơ vụ án, Tô Quang Huy cùng đồng phạm đã giả danh dưới nhiều "vỏ bọc" để chạy dự án khai thác vàng tại huyện Ngân Sơn nhằm lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, nhằm trốn tránh việc truy xét của cơ quan điều tra, Huy bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng Huy đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Hiện nay, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Để chủ động phòng ngừa, Công an Bắc Kạn đang tích cực vào cuộc, tuyên tuyền, phát hiện, ngăn chặn, truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.