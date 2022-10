Khát vọng lập công là khẩu hiệu hành động Đại hội Đoàn TN Bộ Công an lần thứ XXII

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức chương trình Gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Thiếu tướng Lê Minh Quý, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an trả lời các câu hỏi của báo chí về chương trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2022-2027). Thông tin về Đại hội, Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII (2022-2027) là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, là Đại hội của sức trẻ, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đoàn viên thanh niên công an.

Cụ thể, Đại hội diễn ra vào ngày 17 - 18/10, tại Hội trường Bộ Công an với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Công an và 63 Bí thư Đoàn Thanh niên công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại diện cho hơn 15 vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng CAND. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII đánh dấu bước phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tuổi trẻ CAND.



Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, Phó trưởng Ban tổ chức cung cấp thông tin về Đại hội tại buổi gặp mặt báo chí.

Theo Trung tá Vũ, Đại hội tập trung đánh giá các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên CAND giai đoạn 2022-2027; thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu Bộ Công an tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.



Theo Ban tổ chức, tiếp nối những thành công trong nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII sẽ đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tiếp theo.

Mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Công an phát triển toàn diện; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý chí tự cường, có hoài bão, khát vọng cống hiến; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; có sức khoả tốt, khả năng chiến đấu cao, tinh thần vì nhân dân phục vụ; có trình độ, kiến thức và kỹ năng, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế; tích cực ứng dụng khoa hoặc công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ mới, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên CAND bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII xác lập 8 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ cụ thể.

Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Phó Bí thư Đoàn Bộ Công an chia sẻ thêm về các gương thanh niên điển hình tiên tiến thuộc Đoàn Bộ Công an và các đầu mối thông tin để báo chí có thể thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả, thiết thực.

Đại hội có chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục bản lĩnh chính trị; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng lập công vì an ninh Tổ quốc cho thanh niên Công an; xây dựng Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như: Triển lãm ảnh “Dấu ấn nhiệm kỳ”; chuỗi tọa đàm về giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, nâng cao năng lực chuyển đổi số trong tuổi trẻ công an; chương trình tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2017-2022; Liên hoan dân vũ “Sắc màu tuổi trẻ Công an nhân dân”...

Đáng chú ý, nhằm tăng cường công tác chuyển đổi số, Ban tổ chức Đại hội đã xây dựng chuyên trang bocongan.daihoidoan22.com, tích hợp các tài liệu để đại biểu truy cập, sử dụng, gồm: chương trình, nội quy, quy chế, triển lãm số, sách Đại hội, sản phẩm tuyên truyền, công trình thanh niên tiêu biểu...