Cận cảnh Audi S8 2021 "siêu lướt", bán gần 10 tỷ tại Việt Nam

Trong phân khúc xe sang cao cấp của 3 hãng là Audi, Mercedes-Benz và BMW là cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt của A8, S-Class và 7-Series. Trong đó, số lượng xe Audi A8 còn khá khiêm tốn so với hai đối thủ còn lại, nhưng một bất ngờ đã có nhiều khách hàng lại dám chọn chơi phiên bản hiệu suất cao của chiếc sedan Audi S8 2021 đắt tiền. Chỉ tính riêng phiên bản mới nhất là Audi S8 D5, thế hệ thứ 4 của dòng sedan hiệu suất cao của Audi A8 2022 đã có ít nhất 2 chiếc lộ diện trên mạng xã hội đã về Việt Nam. Dù có mức giá bán gần gấp đôi Audi A8, nhưng các đại gia Việt cũng chấp nhận bỏ ra số tiền hơn 12 tỷ đồng để trải nghiệm Audi S8 thế hệ mới. Hiện nay, trên thị trường xe đã qua sử dụng đã xuất hiện 1 chiếc Audi S8 D5 hàng lướt. Chiếc sedan hiệu suất cao Audi S8 thế hệ mới này được mang về Việt Nam theo đơn đặt hàng của 1 tay chơi xe đến từ tỉnh Bình Phước, đại gia này từng trải nghiệm nhiều siêu xe, xe thể thao SUV hạng sang và Audi S8 cũng là chiếc sedan đắt nhất mà người này mua về. Chỉ sau hơn 1 năm trải nghiệm chiếc xe sedan hiệu suất cao của Audi A8 2022 với mức giá bán mua mới gần gấp đôi, chủ nhân đã nhanh chóng bán lại. Hiện chiếc xe Audi S8 thế hệ mới đầu tiên có mặt trên thị trường xe cũ đang được chào bán 9,9 tỷ đồng, mức giá này đủ giúp khách hàng trải nghiệm Mercedes-Maybach S480 hay Mercedes-Maybach GLS480 đã bao gồm chi phí ra biển số và vẫn còn dư vài trăm triệu đồng. Bởi thế, nhiều người tin rằng, ai đó chọn mua Audi S8 2021 phải là người rất sành, rất đam mê và tất nhiên phải thật sự chịu chơi mới dám nghĩ đến việc bỏ ra gần 10 tỷ đồng để mua xe sedan hiệu suất cao của Audi A8 2022 theo diện hàng lướt. Ngoại thất chiếc xe Audi S8 2021 đang được chào bán 9,9 tỷ đồng có màu trắng, khác biệt so với chiếc xe sang hiệu suất cao Audi S8 thứ 2 về Việt Nam có màu sơn Navarra Blue. Xe được cho lăn bánh hơn 1,8 vạn km, số đồng hồ công tơ mét được cho là chưa nhiều sau 1 năm về nước. Ngoại hình chiếc xe sedan hiệu suất cao Audi S8 thế hệ mới đang được rao bán có lưới tản nhiệt hình thoi, mạ crom, đèn pha LED sắc cạnh và hốc gió thể thao hơn so với phiên bản Audi A8 2022. Bên hông xe, Audi S8 nhận được la-zăng 5 chấu kép. Vòng ra phía đuôi xe, chiếc xe sang hiệu suất cao của Audi A8 có đèn hậu LED và ống xả kép dạng tròn, đặt đối xứng 2 bên. Di chuyển vào bên khoang khoang lái khách hàng sẽ cảm nhận được không gian nội thất của xe Audi S8 2021 có phong cách thiết kế sang trọng, tinh tế và thể thao. Nội thất xe phủ một lớp làm từ Carbon Vector độc đáo tạo hiệu ứng 3D đặc biệt. Các hàng ghế ngồi được thêu huy hiệu chữ S để tạo sự khác biệt và nhắc nhở tài xế cũng như hành khách đây là phiên bản sedan hiệu suất cao của Audi A8 2022. Ngoài ra, còn có các tấm ốp trang trí nhôm mờ và carbon là những chi tiết giúp phân bi ệt giữa Audi S8 2021 với Audi A8. Audi S8 thế hệ mới cũng được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng, đi kèm với hàng loạt công nghệ hiện đại. Audi cho biết, mẫu xe S8 phiên bản đầy đủ tùy chọn sẽ có không dưới 5 radar, 6 camera, 12 cảm biến siêu âm và 1 máy quét laser. Hàng ghế sau có bệ tỳ tay trung tâm tích hợp vô số đồ chơi như máy tính bảng có thể tháo rời, tủ lạnh nhỏ cùng 2 ly cao cấp, màn hình giải trí được gắn phía sau ghế trước. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý và quan trọng nhất của mẫu sedan hạng sang hiệu suất cao Audi S8 thế hệ mới chính là khối động cơ V8, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Khối động cơ này không chỉ mạnh mẽ mà còn hứa hẹn sẽ tiết kiệm nhiên liệu đáng kể khi được tích hợp công nghệ hybrid hạng nhẹ hiện đại với hệ thống điện 48 volt bao gồm chức năng tắt và khởi động động cơ. Chưa hết, hệ dẫn động 4 bánh Quattro nổi tiếng của Audi và bộ vi sai thể thao giúp tăng cường khả năng cơ động của Audi S8 D5 ở cả dải tốc độ thấp và cao. Với sức mạnh ấn tượng, dòng xe sang hiệu suất cao của Audi A8 với chiều dài gần 5,2 mét và cân nặng hơn 2,2 tấn chỉ mất thời gian 3,8 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn ở con số 250 km/h. Khách hàng có thể mua thêm tùy chọn phanh gốm sợi carbon với kích thước 16,5 inch ở bánh trước và 14,6 inch ở bánh sau để tăng cường hiệu quả cho hệ thống phanh của Audi S8 mới. Video: Giới thiệu chi tiết Audi S8 hiệu xuất cao thế hệ mới.

