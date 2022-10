Bí mật ẩn sau át bích - "lá bài tử thần” trong bộ bài Tây

Át bích (hay quân Át chủ bài, tiếng Anh: Aces of Spades) là lá bài dễ nhận thấy nhất trong bất cứ bộ bài nào vì các họa tiết được thiết kế rất công phu. Nhưng không phải ngẫu nhiên, nó được lựa chọn để trở thành lá bài đặc biệt nhất của bộ bài Tây. Đằng sau nó là những câu chuyện rất thú vị. Theo trang Psy Warrior, chưa rõ ý tưởng cho rằng Át bích là "lá bài tử thần" lần đầu tiên xuất phát từ đâu. Nhưng vào những năm 1930 - thời điểm băng nhóm tội phạm Murder Incorporated ở Mỹ lộng hành, ít nhất 2 thành viên xã hội đen bị giết chết và thứ phát hiện trên tay họ chính là lá bài Át bích. Năm 2010, một người nghiên cứu lịch sử ở Anh đã đưa ra căn cứ lịch sử liên quan tới việc Át bích được xem là "lá bài tử thần". Theo lý giải của người này, bộ bài Tây có 52 lá (không tính 2 lá Joker - hay còn gọi là phăng teo ở Việt Nam). Mỗi lá bài tượng trưng cho một tuần trong năm. 13 lá cùng chất (cơ, rô, bích, nhép) tượng trưng cho 13 tháng trong năm. Trong quá khứ, nước Anh từng chia một năm thành 13 tháng, mỗi tháng 28 ngày và lẻ ra một ngày. 4 chất - cơ, rô, bích, nhép - tượng trưng cho 4 mùa xuân - hạ - thu - đông. Các chất màu đỏ đại diện cho sự nữ tính, ấm áp, tích cực, phát triển. Trong khi đó, chất màu đen thể hiện sự nam tính, lạnh lùng, tiêu cực và thoái lui. Át bích còn liên quan tới Yule, cách gọi thời xưa của một số nước châu Âu chỉ giai đoạn đầu của mùa đông, bắt đầu từ ngày 21/12. Đây cũng là thời điểm nạn đói hoành hành do thời tiết khắc nghiệt. Các nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm trong giai đoạn này sẽ cạn kiệt và phần thịt cuối cùng sẽ được chia nhỏ để ăn trong các tháng tiếp theo. Nhiều người không có đồ ăn sẽ bị chết đói. Các lễ vật cúng tế được dâng cho người chết và người già sẽ nói ra các nguyện vọng cuối cùng để phòng khi họ nhắm mắt xuôi tay ở thời điểm này. Át bích thời kỳ đó được xem là đại diện cho sự kết thúc của một năm và mang hàm ý: Cuối cùng, cái chết sẽ tìm tới tất cả chúng ta, không có ngoại lệ, dù bạn là vua hay dân thường. Lá bài này trong Tarot, bộ bài được sử dụng ở châu Âu từ thế kỷ 15, là một thanh kiếm, biểu tượng của chiến tranh. Và thương vong trong chiến trận là điều khó tránh khỏi. Năm 2012, một độc giả Canada gửi cho trang Psy Warrior một cách giải thích khá hợp lý về việc Át bích (Ace of Spades) được gọi là "lá bài tử thần". Người này giải thích: "Từ Spade có nghĩa là cái xẻng và hình đại diện cho chất bích cũng là hình vẽ giản thể của cái xẻng. Và xẻng là thứ dùng để đào mộ". Theo Gary, Richard Harding, chủ một công ty sản xuất các bộ bài, đã giả mạo con dấu - được đóng trên lá bài Át bích chứng nhận bộ bài đã được nộp thuế. Việc này giúp Richard trốn thuế và trở nên giàu có. Nhưng mọi chuyện sau đó bị bại lộ, Richard bị tòa Old Bailey kết tội và bị treo cổ năm 1805. Nếu một người bị treo cổ vì lá bài Át bích thì đây có thể là lý do chính đáng để gọi nó là "lá bài tử thần". >>>Xem thêm video: Ca khúc nhảm nhí nở rộ (Nô bi ta, Doraemon, Xuka, Chaien,.. kém duyên, vô nghĩa) | Góc nhìn văn hoá (VTV SHOWS).

