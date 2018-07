Khẩn trương điều tra vụ xe tải đâm máy cày khiến 22 người thương vong

Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia vừa có công điện khẩn yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xe tải đâm máy cày kéo rơ-moóc khiến 22 người bị thương vong ở Gia Lai.

Công điện cho biết, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, khoảng 5h30 sáng ngày 6/7, x e tải biển kiểm soát 78C-077.42 do Đặng Ngọc Thuận (sinh năm 1991, trú tại thôn Quy Hậu, xã Hòa Trực, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông hướng Ia Pa đi Đak Pơ đã đâm vào đuôi máy cày kéo theo rơ-moóc do Lê Minh Triều (chưa rõ năm sinh, trú tại Làng Ó, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều. Trên máy cày và rơ-moóc kéo theo chở 22 người đi làm nương rẫy sớm.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo CATP HCM.

Hậu quả vụ xe tải đâm máy cày khiến một người chết tại chỗ, một người chết tại bệnh viện; 4 người bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; 16 người hiện cấp cứu tại Bệnh viện Kông Chro.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai, UBND huyện Kông Chro chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xe tải tông máy cày và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Sở Giao thông vận tải Gia Lai phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của phương tiện khi xảy ra tai nạn, đồng thời phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe tải trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đồng bào các dân tộc, vận động người dân không sử dụng xe công nông máy kéo để chở người gây mất an toàn giao thông; cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông để người dân biết và chủ động phòng tránh.

Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các tuyến đường trên địa bàn tỉnh chú trọng các tuyến đường có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là hành vi sử dụng máy kéo, công nông chở người sai quy định.