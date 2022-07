Khai mạc diễn đàn liên kết du lịch TP HCM - Hà Nội và Bắc Trung Bộ

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, diễn đàn "Hội tự tinh hoa – Nâng tầm điểm đến" là hoạt động ý nghĩa đối với sự phục hồi du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ sau dịch.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Sau mở cửa, ngành du lịch đã phục hồi mạnh mẽ với sản phẩm dịch vụ được nâng cao, đào tạo nhân lực cải thiện và các sản phẩm du lịch được phát triển đặc sắc hơn. Với những tiềm năng về tự nhiên, Nghệ An được ví như Việt Nam thu nhỏ khi sở hữu núi non hùng vĩ, đường bờ biển dài 82km, nhiều bãi tắm đẹp và khu dữ trữ sinh quyển quốc gia, hang động hùng vĩ đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch của người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng là trung tâm văn hoá với truyền thống đấu tranh cách mạng phù hợp phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá. Thông qua diễn đàn, Nghệ An khao khát có thể tìm hướng đi mới cho du lịch vùng, mở ra cơ hội nâng cao năng lực phát triển các sản phẩm du lịch, tiến tới các mối quan hệ bền chặt, đánh dấu sự hợp tác và thúc đẩy du lịch. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho biết, n gành du lịch TP HCM được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ lệ đóng góp vào GRDP của TP là hơn 10% trong giai đoạn trước dịch bệnh; với đặc trưng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp nên tập trung phục hồi du lịch sẽ kéo theo sự phục hồi của các ngành nghề khác.

Do vậy, ngay sau khi TP chính thức chuyển trạng thái từ “Zero COVID-19” sang thích ứng an toàn với COVID-19 từ đầu tháng 10/2021, TP HCM đã ban hành Kế hoạch phục hồi du lịch với các hoạt động nội vùng, liên tỉnh và quốc tế; chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng.