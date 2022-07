Ford Ranger Wildtrack 2022 sắp bán tại Việt Nam "lộ" nội thất xịn sò

Theo dự kiến, Ford Ranger 2022 mới sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam vào cuối quý III, đầu quý IV năm nay. Những thông tin về "vua bán tải" Ford Ranger 2022 dành cho thị trường Việt Nam cũng đã sớm được hé lộ thông qua hình ảnh xe chạy thử trên các tuyến đường Hải Dương, Hải Phòng. Mới đây, lại có thêm những hình ảnh chi tiết hơn của Ford Ranger 2022 bản Wildtrak cao cấp. Điều gây bất ngờ cho nhiều người chính là những trang bị tiện nghi và an toàn có trên "vua bán tải" này. Qua hình ảnh có thể thấy, nội thất của Ford Ranger Wildtrak 2022 sẽ có đầy đủ trang bị tiện nghi và an toan không thua kém phiên bản được bán tại Thái Lan. Xe có phanh tay điện tử, núm xoay chuyển cầu, nút bấm chuyển chế độ lái, màn hình giải trí thiết kế dọc kích thước 12 inch và điều hoà tự động 2 vùng. Trên gương chiếu hậu cũng có camera của hệ thống camera 360 độ quanh xe. Ngoài ra, Ford Ranger Wildtrack 2022 tại Việt Nam sẽ có đủ các trang bị như hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo va chạm khi lùi chuồng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh tự động tích hợp phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước đi kèm hỗ trợ phanh, cảnh báo chệch làn đường, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh khi lùi, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, cảm biến khoảng cách phía trước và 7 túi khí. Hiện chưa có thông tin về động cơ, nhiều khả năng Ranger Wildtrak 2022 sẽ được trang bị động cơ dầu 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD. Ngoài ra, Ford Ranger Wildtrak 2022 tại Việt Nam cũng sẽ có 6 chế độ lái, bao gồm Normal, Economy, Towing, Slippery, Mud và Sand. Tại Thái Lan, Ford Ranger 2022 Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT cao cấp nhất có giá bán 1,299 triệu Baht (tương đương 885 triệu đồng). Với những hình ảnh chạy thử mới được bắt gặp, thời gian ra mắt khách hàng Việt của Ford Ranger chắc không còn xa. Theo một số thông tin, giá xe Ford Ranger 2022 tại Việt Nam dự kiến dao động từ 648 - 985 triệu đồng dành cho 6 phiên bản, bao gồm XL 4x4 MT, XLS 4x2 MT, XLS 4x2 AT, XLS 4x4 AT, Limited 4x4 AT và Wildtrak 4x4 AT. Ford Ranger 2022 sẽ được lắp ráp trong nước tại nhà máy tại Hải Dương, riêng phiên bản hiệu năng cao Ford Ranger Raptor khả năng cao sẽ vẫn nhập nguyên chiếc từ Thái Lan như thế hệ trước. Video: Chi tiết mẫu xe bán tải Ford Ranger 2022 thế hệ mới.

