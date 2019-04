“Khách sộp” ở căn hộ cao cấp gây vụ cướp chấn động TPHCM

Landmard 4, Vinhomes, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh để điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn. Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc đối tượng thuê căn hộ cao cấp Landmard 4, Vinhomes gây ra vụ cướp chấn động. Ngày 9/4, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, trích xuất camera xung quanh khu vực khu căn hộ cao cấpLandmard 4, Vinhomes, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh để điều tra, truy bắt nghi phạm gây ratáo tợn.

Trước đó, chiều ngày 28/3, anh C. (SN 1968, ngụ quận Bình Thạnh) hốt hoảng đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh trình báo việc mình vừa bị cướp gần 600 triệu đồng.

Nạn nhân bị đối tượng khống chế, trói chặt tay rồi cướp số tiền gần 600 triệu đồng. Ảnh minh họa. Anh C. cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, có một người xưng tên Đạt gọi điện cho anh nhờ đổi số ngoại tệ hơn 46.000 USD ra tiền Việt. Hai bên thống nhất số tiền quy đổi là trên 1 tỷ đồng và địa điểm giao dịch là căn phòng trên lầu 6 khu căn hộ cao cấp nói trên.

Thấy khách sộp, ngụ khu căn hộ cao cấp bậc nhất Sài Gòn, anh C. không chút nghi ngờ nên vài giờ sau đã cầm tiền đến điểm hẹn. Vừa vào trong phòng, anh C. bất ngờ bị người thanh niên khống chế, trói chặt tay và cướp số tiền 570 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân đã tự giải cứu cho mình, sau đó đến công an địa phương trình báo vụ việc.

Cơ quan điều tra đã làm việc với chị Tr. (chủ căn hộ), thì được biết, trưa hôm đó (ngày 28/3), người bạn tên Trần Thị Thúy H. (SN 1982, cũng ngụ tại khu nhà cao cấp nói trên) gọi điện hỏi thuê căn hộ cho một người tên Đạt ở tạm 1 ngày với giá thuê là 1.150.000 đồng. Do việc thuê phòng thông qua môi giới nên chị Tr. và H. không biết gì về lai lịch, nhân thân của người thanh niên xưng tên Đạt.

Hiện vụ cướp táo tợn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy xét.