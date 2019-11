Khá “bảnh” phải nộp NSNN 30 triệu, từng kiếm tiền “khủng” thế nào?

Vừa qua, ngày 13/11, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, Ngô Bá Khá còn bị xử phạt 30 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.



Tuy nhiên, dư luận cho rằng, việc xử phạt 30 triệu đồng với Khá "Bảnh" là quá nhỏ vì thực tế Khá bảnh kiếm được số tiền lớn nhờ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, theo cáo trạng, từ ngày 10/1 đến ¼/2019, Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") tổ chức chơi số lô, đề , chủ yếu liên lạc, giao dịch qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội. Quá trình tổ chức, Khá “bảnh” trả công Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, trú cùng địa bàn) 300.0000 đồng/ngày; 6 ngày/tuần để tổng hợp, đối chiếu số liệu; Nguyễn Văn Quang (32 tuổi, trú phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn) là người trực tiếp bán số lô, đề cho khách và nhận chiết khấu từ 3 - 15% giá trị số lô, đề bán được thay vì nhận tiền công từ Khá “Bảnh”.

Khá bảnh tại tòa. Ảnh: Kênh 14

Trong khoảng 44 ngày, đường dây đánh bạc của Khá "Bảnh" giao dịch số tiền lên tới gần 5 tỷ đồng. Trong đó, Khá “Bảnh” hưởng lợi gần 300 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, Ngô Bá Khá bắt buộc phải nộp số tiền gần 5 tỷ đồng cho công quỹ nhà nước. Bởi bị cáo có vai trò chính trong vụ án vì vậy số tiền truy thu gần 5 tỷ là đã trừ số tiền hưởng lợi của các bị cáo khác.

Tuy nhiên, khi HĐXX đặt câu hỏi về việc VKS đưa ra mức truy thu số tiền hơn 4 tỷ trong giao dịch lô đề, Khá "Bảnh" nói rằng: “Trong hơn 1 tháng làm lô đề, bị cáo chỉ nhận được mấy chục triệu đồng. Chính vì thế việc bắt bị cáo trả số tiền 5 tỷ đồng là quá lớn”.

Đáng chú ý, ngoài thu nhập từ đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua hình thức ghi lô, đề, trước đó, Khá "Bảnh" cũng kiếm được số tiền không nhỏ từ việc làm video có nội dung tục tĩu, giang hồ để đăng trên YouTube. Thời gian đầu, Khá được trả 7.000-8.000 USD/tháng do video có lượng người xem cao, có tháng đến gần 20.000 USD. Tại cơ quan công an, Khá Bảnh khai đã nhận được hàng trăm triệu từ việc làm video đăng lên Youtube, nhiều nhất có tháng lên tới 450 triệu đồng.

Tại tòa, trước khi tuyên án các bị cáo, trong đó có Khá "Bảnh", HĐXX nhận định, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý nên cần có mức hình phạt tương xứng với mức hành vi của từng bị cáo, các bị cáo là người trưởng thành, có thu nhập công việc ổn định.

Mặc dù có công việc ổn định, nhưng vì lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh chóng, không phải bỏ công sức, cùng với sự thiếu tu dưỡng nên đã đưa các bị cáo vào con đường phạm tội. Trong đó, bị cáo Khá là người có vai trò chính trong vụ án, bị cáo là người khởi xướng, chủ mưu, phân công nhiệm vụ, chia tiền thưởng, hưởng lợi nhiều nhất nên chịu mức hình phạt nặng hơn Quang và Hội.

Xét về nhân thân, bị cáo Ngô Bá Khá có nhân thân xấu, các bị cáo còn lại chưa có tiền án, tiền sự. Nay, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên bị coi là tái phạm. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Khá "Bảnh" tỏ ra ăn năn, hối cải, tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Do vậy, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên án Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 4 năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp mức án, Khá phải lĩnh 10 năm 6 tháng tù và bị xử phạt 30 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Văn Quang 5 năm tù; Nguyễn Hữu Hội 3 năm 6 tháng về tội đánh bạc; 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù. Bị cáo Ngô Lương An bị tuyên 20 tháng, Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù, Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù về tội Đánh bạc, phạt bổ sung các bị cáo Quý, An, Công 10 triệu đồng.