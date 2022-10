Kẻ giết phụ nữ ở Huế bị bắt khi lẩn trốn ở Quảng Nam

Chiều 12/10, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trưa cùng ngày, đơn vị này đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam và Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng bắt giữ được Đặng Văn Đồng (50 tuổi, trú xã Hương Vinh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đang lẩn trốn tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng Đặng Văn Đồng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 10/10, lực lượng công an nhận được tin báo nghi ngờ có một vụ án mạng xảy ra tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ. Nạn nhân được xác định là bà Lê T. O. (đã có 2 người con, sống độc thân) bị chết tại nhà với nhiều vết thương trên người nên nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Xác minh vụ việc, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát thông báo truy tìm, Công an tỉnh Quảng Nam , Công an thị xã Điện Bàn đã triển khai lực lượng truy xét nghi phạm.

Trưa 12/10, Công an phường Điện Ngọc phát hiện và tổ chức truy tìm đối tượng có đặc điểm theo thông báo. Lực lượng chức năng đã bắt Đồng tại một quán ăn trên địa bàn khối phố Tứ Câu (phường Điện Ngọc).

Đồng khai sau khi gây án đã lấy xe máy nạn nhân để di chuyển theo quốc lộ 1A để trốn về Đà Nẵng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang làm thủ tục bàn giao nghi phạm Đặng Văn Đồng cho Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xử lý theo thẩm quyền.