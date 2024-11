Kẻ cướp ô tô, giết cụ ông có thể đối mặt hình phạt nào?

Ngày 23/11, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, ở Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Sau khi sử dụng ma túy đá, Ma Vũ Duy trộm 1 xe máy, 2 ô tô và tông bị thương 1 người, đánh chết 1 người. Thời điểm bị bắt, Duy dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Ma Vũ Duy.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng này là vô cùng táo tợn, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, liên một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ nên sẽ bị xử lý hình sự kể cả trong trường hợp đối tượng thực hiện hành vi do bị tác động bởi chất ma túy.

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của đối tượng, làm rõ diễn biến tâm lý và hành vi của đối tượng này, xác định hậu quả đối tượng này đã gây ra cho nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết vụ việc, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của đối tượng này. Làm rõ vì sao đối tượng này lại có những biểu hiện bất thường hung hãn như vậy.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng này thực hiện hành vi khi bị tác động bởi chất ma túy thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định tại điều 13 bộ luật hình sự. Theo đó bộ luật hình sự quy định người bị mất khả năng nhận thức hoặc hạn chế khả năng nhận thức do sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc các chất cấm khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự nếu hành vi gây ra nguy hiểm cho xã hội. Chỉ có trường hợp đối tượng mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi mới được loại trừ trách nhiệm hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Bởi vậy trong trường hợp đối tượng này mất khả năng nhận thức do sử dụng trái phép chất ma túy mà thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra sẽ xét nghiệm để xác định trong máu, nước tiểu của đối tượng này có chất ma túy hay không để xác định nguyên nhân đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nếu có chất ma túy, do phê mà túy mà sử dụng thực hiện hành vi nguy hiểm thì cơ quan điều tra sẽ hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với đối tượng này về nhiều tội danh trong đó có: tội trộm cấp tài sản được quy định tại điều 173 bộ luật hình sự, tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 bộ luật hình sự và có thể là tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích với hành vi tấn công nạn nhân dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong", luật sư Cường phân tích.

Luật sư Cường phân tích thêm, theo diễn biến ban đầu có sự việc thì đối tượng này thực hiện một chuỗi hành vi vi phạm pháp luật từ hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác là trộm cắp tài sản (trộm xe ô tô) đến hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đã điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông, rồi dùng vũ lực tấn công người khác trong quá trình ẩn lấp, bỏ trốn. Theo quy định của pháp luật thì hành vi lén lút lấy tài sản của người khác từ 2.000.000 đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi vậy với hành vi trộm cắp chiếc ô tô thì đối tượng này chắc chắn sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 173 bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá giá trị chiếc ô tô để xác định hậu quả cũng như làm căn cứ để xác định hành vi cấu thành tội phạm của đối tượng này.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn và chiếc ô tô bị trộm.

"Đối với hành vi gây tai nạn giao thông thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ yếu tố lỗi của hành vi này và hậu quả do hành vi gây ra. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe phù hợp, trong tình trạng có sử dụng trái phép chất ma túy, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khiến nạn nhân thường tích từ 61% trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2, điều 260 bộ luật hình sự với hình phạt từ ba năm đến 10 năm tù. Trong trường hợp hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng, chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì đối tượng này cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm về giao thông đường bộ, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Trong trường hợp này thì cơ quan điều tra có thể khởi tố đối tượng này về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 bộ luật hình sự nếu không đủ căn cứ để xử lý về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", luật sư Cường nói.

"Đối với hành vi dùng vũ khí tấn công người khác dẫn đến nhập viện và tử vong thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi. Nếu hành vi là dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì căn cứ vào án lệ số 47 của hội đồng thẩm phán, cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng này về tội giết người quy định tại điều 123 bộ luật hình sự. Trường hợp không chứng minh được đối tượng có mục đích giết người hoặc không nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người thì sẽ xử lý về tội cố ý gây thương tích theo khoản 4, điều 134 bộ luật hình sự với hình phạt có thể tới 15 năm tù. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội nên cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ để xử lý nhầm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội", luật sư Cường nhấn mạnh.