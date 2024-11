Bình Dương: Tạm giữ thanh niên trộm tài sản bạn gái mới quen

Ngày 23/11, Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Lê Tuấn Anh (SN 1997, quê Thanh Hóa, cư trú phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chị Trần Thị Thanh L. (SN 1995, quê Hà Tĩnh) vào Bình Dương chơi với bạn, trong quá trình này chị L., lên mạng xã hội Facebook và được Tuấn Anh làm quen. Sau vài ngày gửi tin nhắn qua lại, Tuấn Anh mời chị L., đi ăn uống rồi 2 người vào khách sạn ở phường Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một) để quan hệ nam nữ, rồi chị L., ngủ quên.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và đối tượng Lê Tuấn Anh.

Đến sáng 22/11, khi tỉnh giấc, chị L., không thấy “người tình” mới quen cùng với 2 chiếc điện thoại của chị L. Sau khi kiểm tra thẻ ATM lại phát hiện bị đối tượng Tuấn Anh rút mất 29 triệu đồng, nên chị L., đi báo công an phường. Đồng thời, nhờ người quen đưa đến gặp và nhờ nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải truy tìm giúp.

Sau khi nghe kỹ các chi tiết, nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vào trang Facebook của Tuấn Anh để xem mối quan hệ của đối tượng này và phát hiện đối tượng làm việc tại một quán ăn trên địa bàn phường Chánh Nghĩa nên bí mật tìm hiểu.

Đến 17h ngày 22/11, nhóm “Hiệp sĩ” phát hiện Tuấn Anh ở quán ăn, nên yêu cầu phải trả lại tài sản cho chị L. Lúc đầu đối tượng không thừa nhận quen biết chị L., tuy nhiên khi nạn nhân xuất hiện thì Tuấn Anh thừa nhận đã lấy trộm tài sản của chị L.

Công an phường Chánh Nghĩa (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đến đưa đối tượng Lê Tuấn Anh về trụ sở.



Ngay sau đó nhóm “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải gọi điện báo Công an phường Chánh Nghĩa đến tiếp nhận đưa Lê Tuấn Anh về trụ sở lập biên bản. Đến tối cùng ngày, Công an phường bàn giao đối tượng Lê Tuấn Anh cho Công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để tiếp tục điều tra. Ngay trong đêm, gia đình đối tượng cũng đã trả lại tài sản cho bị hại.