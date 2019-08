Nín thở xem lính công binh xử lý quả bom "khủng" ở cầu Tam Bạc

Liên quan vụ việc phát hiện quả bom dưới chân cầu Tam Bạc (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), Ban chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng cho biết, ngày 19/8, ban công binh về hiện trường và huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức di dời quả bom trên đến nơi tập kết để tiêu hủy, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trước đó, vào chiều 18/8, ngay khi nhận được thông tin người dân phát hiện được quả bom lớn dưới sông Tam Bạc, vị trí ngay gầm cầu Tam Bạc 2, Ban chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng đã báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng để có phương án xử lý. Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đã đã chỉ đạo Ban Công binh - Phòng Tham mưu phối hợp với chính quyền địa bàn tổ chức khảo sát, quản lý quả bom, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi được vô hiệu hóa. Ban Công Binh Bộ xác định quả bom có chiều dài 160cm, đường kính 30cm, trọng lượng 250kg, lượng thuốc nổ bên trong còn 80kg, nằm cách chợ Sắt 150m. Vật liệu nổ này được ông Hà Văn Chăm, người được giao chăm sóc đàn Thiên Nga trên sông Tam Bạc phát hiện vào trưa 18/8. Qua công tác tuyên truyền, ông Chăm đã báo với chính quyền địa phương để tìm cách xử lý. Lực lượng công binh khiêng quả bom từ vị trí dưới mép sông Tam Bạc. Sau đó đặt lên ô tô tải đợi sẵn. Lớp đất cát được chèn ở dưới để chống rung lắc trong quá trình di chuyển. Quả bom được di dời để tiêu hủy, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

