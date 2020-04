Hy hữu chuyện vừa hết cách ly vì COVID-19 thì...bị bắt

(Kiến Thức) - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều đối tượng trốn truy nã do sợ dịch bệnh đã ra đầu thú. Có trường hợp trốn nã bỏ sang nước ngoài, sợ COVID-19 nên quay về nước bị cách ly sau đó bị công an phát hiện, bắt giữ.

Trốn truy nã bị bắt sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly phòng COVID-19

Nguyễn Quốc Toàn bị bắt khi vừa hết hạn cách ly. (Ảnh: Zing) Ngày 9/4, công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn (48 tuổi, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị công an TP Hà Nội truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/3, Toàn từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh và được cách ly ở địa điểm cách ly tập trung là Trường THCS Khưu Văn Chông (thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu).

Sau 14 ngày cách ly, Toàn được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở huyện Bến Cầu trao giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, Toàn không khai báo nhân thân, lai lịch không rõ ràng, có dấu hiệu né tránh nên công an huyện Bến Cầu vào cuộc xác định và phát hiện Toàn là đối tượng đang bị truy nã nên đã bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, Toàn nguyên là cán bộ TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), vay tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Long Biên và Phòng giao dịch Chương Dương (Hà Nội) số tiền hơn 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 27/3/2018, Toàn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 bộ luật hình sự và ra quyết định truy nã.

Vừa hoàn thành cách ly 14 ngày phòng COVID-19 bị bắt vì mang 29kg sừng tê giác

Đỗ Thanh Sơn cùng tang vật. (Ảnh: Tuoitre) Ngày 20/3, cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Sơn (38 tuổi, quốc tịch Việt Nam) về tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, Sơn bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và dự kiến đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, chuyến bay đổi hướng xuống sân bay Cần Thơ để các hành khách cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, cán bộ hải quan cho rằng hành lý của Sơn có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra phát hiện bên trong có 11 mẫu sừng động vật là sừng tê giác, có tổng trọng lượng trên gần 29kg.

Sau khi phát hiện vụ việc, cán bộ Hải quan đã lập biên bản, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Sơn cho công an TP Cần Thơ thụ lý. Sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày phòng dịch COVID-19, Sơn đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Trốn truy nã sang Trung Quốc nhưng vội quay về Việt Nam đầu thú vì sợ nhiễm COVID-19

Đối tượng Lương Văn Tú. (Ảnh: Cand) Ngày 19/2, thông tin từ công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đối tượng trốn truy nã sang Trung Quốc là Lương Văn Tú (SN 1993, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương) đến đầu thú sau hơn 3 năm bỏ trốn.

Theo tài liệu, năm 2016, đối tượng Tú và Đặng Dân Oanh (SN 1993, trú xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) tổ chức bán ma túy cho các con nghiện. Khi bị công an huyện Tương Dương triệt phá ổ nhóm bán lẻ ma túy này thì Tú và Oanh lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân tẩu thoát. Đến tháng 11/2016, đối tượng Oanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cuối năm 2017, công an huyện Tương Dương đã phát lệnh truy nã Tú về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, lượng lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức truy tìm, vận động người thân thuyết phục Tú về đầu thú nhưng không có kết quả.

Đến đầu tháng 2/2020, đối tượng Tú đến công an huyện Tương Dương xin đầu thú. Tại đây, Tú khai khi biết công an phát lệnh truy nã đã bỏ trốn sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, cắt đứt liên lạc với gia đình. Khi đến Trung Quốc, Tú xin vào làm việc ở một xưởng may ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) với mức lương đủ trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, trong thời gian lẩn trốn tại Trung Quốc, do sợ nhiễm dịch COVID-19 gây ra có thể chết nơi đất khách quê người nên Tú quyết định về Việt Nam để xin đầu thú, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật.