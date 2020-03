Những nam thanh nữ tú 'thoát cách ly' khi từ Hàn Quốc trở về khiến dư luận phẫn nộ

Cô gái đăng tin 'thoát cách ly' khi từ Hàn Quốc về: Ngày 27/2, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Sở TT&TT TP tiến hành mời làm việc đối với B.T.Q (24 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Q. là chủ tài khoản Facebook "Nhật Ly". Theo đó, cô gái này đăng tải nội dung: "đã về đến sân bay quốc tế Cần Thơ an toàn, không bị cách ly và hướng dẫn cách khai báo với cơ quan y tế để không bị cách ly...", trên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận. (Ảnh: Vietnamnet). Ngay khi phát hiện vụ việc, ngành chức năng đã tiến hành xác minh, đồng thời mời Q. lên làm việc. Tại cơ quan chức năng Q. khai, cùng một người bạn là H. (cũng làm việc tỉnh Jeollabukdo - Hàn Quốc) nhập cảnh vào sân bay quốc tế Cần Thơ sáng 25/2. Nơi Q. và H. sinh sống ở Hàn Quốc là vùng không có dịch. Cả hai đã thực hiện kiểm tra y tế 4 lần từ khi xuất cảnh tại sân bay Hàn Quốc đến nay. (Ảnh minh họa). Sau khi nhập cảnh, Q. di chuyển đến nhà H. ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Q. khai nhận mục đích đăng nội dung trên là để thông báo cho những người bạn Việt Nam đang ở Hàn Quốc nhưng không có dịch Covid-19 an tâm về nước, chứ không nhằm mục đích xấu. Ảnh minh họa: Vietnamnet). Nam thanh niên khoe trốn cách ly sau khi về từ vùng "tâm dịch" Hàn Quốc: Ngày 27/2, UBND xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm (Hà Nội), cho biết, đơn vị vừa yêu cầu cách ly tại nhà một nam thanh niên từ Hàn Quốc trở về nước. Ngày 25/2, nam thanh niên này đăng tải trên trang cá nhân, khoe việc không bị cách ly khi từ Hàn Quốc. "Không bị cách ly dù ở tâm dịch Daegu trở về", người này viết và còn vui đùa khiến nhiều người đọc được rất bức xúc. UBND xã Kiêu Kỵ đã đi kiểm tra, kết quả nam thanh niên này có hộ khẩu thường trú tại xã, trở về từ Daegu từ ngày 22/2. Hiện người này và gia đình đã nghiêm chỉnh chấp hành việc cách ly tại nhà riêng. Thời gian là 15 ngày, từ 25/2 đến hết 10/3. Vị lãnh đạo UBND xã Kiều Kỵ cho biết, vì nam thanh niên này nhập cảnh vào Việt Nam trước khi có chỉ đạo cách ly tập trung nên chỉ cần thực hiện tại nhà riêng. Cô gái bay từ Hàn Quốc về rồi lên mạng khoe "mẹo" trốn cách ly: Ngày 27/2, lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang cách ly những người đã tiếp xúc với cô N.T.T (28 tuổi), cô gái livestream khoe "mẹo trốn cách ly". Theo vị lãnh đạo này, cô T. từ Hàn Quốc về tới Bình Dương, ngủ một đêm (25/2) với mẹ và em ở phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). Sau khi cộng đồng mạng xã hội chia sẻ clip cô T. livestream khoe "mẹo trốn cách ly", đồng thời phản ứng gay gắt, sáng 26/2, cô T. đã đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương để kiểm tra y tế và có sức khỏe bình thường. Sau đó, T. xin tự nguyện cách ly tại trung tâm cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Bình Dương. Trung tâm y tế Dĩ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành phun khử trùng bán kính 200 m tại nơi cô T. đã ở cùng với mẹ và em. Bên cạnh đó, mẹ và em cô T. cũng được thực hiện cách ly 14 ngày tại Trung tâm Y tế Dĩ An, hiện có sức khỏe bình thường. Vị lãnh đạo này cho hay: “Sau khi xác minh và tiến hành các nghiệp vụ y tế, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động cho gia đình cô T. hiểu rõ và gia đình tỏ thái độ vui vẻ, hợp tác với cơ quan y tế để tiến hành các biện pháp giám sát y tế và cách ly”. Ngoài T. những người "trốn cách lý" khác đều được nhà chức trách tìm và thuyết phục, yêu cầu được cách ly để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và xã hội. Xem thêm video: Hà Nội họp "nóng", đề nghị cách ly người từ vùng dịch Hàn Quốc. Nguồn: VTC Now.

