COVID-19: 1001 kiểu dân “lầy lội” phản cảm chống cách ly xã hội

Nhắc đeo khẩu trang phòng COVID-19, Chủ tịch phường bị đuổi chém: Khoảng 8h30 sáng 5/4, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) Đoàn Văn Thuận dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang tại khu dân cư số 3 phường Nhị Châu. (Ảnh: Hải Ninh) Trong quá trình kiểm tra, bất ngờ một người đàn ông ở trong nhà vác dao bầu lao ra chém thẳng về phía cổ ông Thuận. Rất may, lúc này cán bộ công an phường đi cùng đã nhanh tay ngăn cản kịp thời và dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế tức thời đối tượng. Sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở công an phường Nhị Châu để làm việc. (Ảnh: Baovephapluat) Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Sơn (SN1981) là người dân địa phương. Đối tượng Sơn mới mãn hạn tù cách đây không lâu do liên quan đến ma túy và có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở các năm 2012 và 2018. (Ảnh: Công an nhân dân) Bỏ cách ly về nhà vì hiểu nhầm thời gian quy định cách ly: Sáng 19/3, nhóm người nhà của bệnh nhân 35 (tức diện F1 có tiếp xúc gần với người bệnh) đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa quận Hải Châu đã bỏ về nhà nằm trên Hoàng Diệu (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). (Ảnh: Bệnh viện đa khoa quận Hải Châu, Đà Nẵng) Theo ông Lê Hữu Công - Phó chủ tịch UBND phường Bình Thuận trả lời trên báo Tuổi Trẻ cho biết, nhóm người này hiểu lầm quy định về thời gian cách ly 14 ngày. Theo đó họ hiểu thời gian cách ly 14 ngày tính từ thời điểm tiếp xúc lần đầu với người bệnh ngày 4/3, trong khi quy định cách ly 14 ngày là tính từ thời điểm cuối cùng tiếp xúc với người bệnh. (Bệnh viện Đa khoa Hải Châu) Nam thanh niên cướp ô tô, đánh CSGT để trốn cách ly: Khoảng 10h ngày 1/4, Chu Văn Tùng (20 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy BS 81U1 - 258.09 chạy từ hướng Gia Lai lên Kon Tum. (Ảnh: Chiếc xe bán tải mà đối tượng cướp trốn tránh kiểm soát phòng dịch. Nguồn: Baogiaothong) Đến khu vực Sao Mai (giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum) được lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum đề nghị vào làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và sẽ bị cách ly nhưng Tùng không hợp tác. (Ảnh: Laodong) Đến gần 14h cùng ngày (1/4), trong khi chờ phương tiện chở người về cách ly, Tùng bất ngờ nhảy lên ô tô tải đang nổ máy của một chủ phương tiện đang vào khai báo y tế và lái xe bỏ chạy bị lực lượng CSGT đuổi theo chặn xe nên Tùng đã lái xe tông vào xe công an, rồi nhảy xuống đánh trúng mặt một chiến sĩ CSGT bị thương rồi bỏ chạy và bị bị vào tối cùng ngày. (Xe máy của nam thanh niên để lại trước khi bỏ trốn. Ảnh: Plo) Nam thanh niên trốn cách ly lên thăm nhà bạn gái: Ngày 13/2, anh Nguyễn Văn Thuyết (SN 1984, quê thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Lò Thị Phương (bạn gái Nguyễn Văn Thuyết, SN 1993, trú quán tại bản Nà Phát, xã Bình Lư, huyện Tam Dương, tỉnh Lai Châu) đã đi xe khách lên chơi nhà Phương tại xã Bình Lư. (Trạm kiểm soát dịch tại xã Sơn Lôi vào ngày 13/2. (Ảnh: Saostar) Ngày 14/2, ông Từ Hữu Hà - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết, phải cách ly 13 trường hợp theo dõi tại nhà để chờ kết quả xét nghiệm COVID-19 do đã tiếp với anh Thuyết. (Trạm cách ly xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19 vào ngày 13/2. Ảnh: Laodong) Trốn khỏi khu cách ly do nhớ chồng, lo việc bán hàng: Ngày 10/2, bà N.T.D. (SN 1976, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) được xác định đã bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. (Khu vực cách ly tại Trung đoàn 123 ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Zing) Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã đi tìm và xác định được bà D. ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc) đối diện cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ngày 12/2, bà D. đã được đưa về Việt Nam và vào một khu cách ly khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (400 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn được cách ly trong vòng 14 ngày. Ảnh: Vietnamnet) 3 du học sinh Việt trốn khỏi khu cách ly ở Hàn Quốc. Nguồn: VTC Now

