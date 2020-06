Hủy hai bản án, điều tra lại vụ án ông Lương Hữu Phước

Chiều ngày 12/6, tại phiên xử giám đốc thẩm vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, liên quan đến ông Lương Hữu Phước (bị cáo nhảy lầu tự tử tại trụ sở tòa án sau khi bị tuyên án 3 năm tù ngày 29/5), Hội đồng giám đốc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND hai cấp tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại.



Hội đồng giám đốc thẩm cho rằng, cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định, ông Lương Hữu Phước không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng xe không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông là chưa đủ căn cứ, toàn diện và khách quan.

Ông Lương Hữu Phước tại phiên phúc thẩm.

Đồng thời cho rằng, còn nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, cơ quan điều tra đã không làm rõ nhưng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xử lần hai vẫn chưa xem xét đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm ông Trần Hữu Quý tử vong.

Trước đó, sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm lần hai tuyên phạt bị cáo Lương Hữu Phước 3 năm tù. Chiều cùng ngày, ông Phước đã cầm theo chai thuốc trừ sâu đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước sau đó nhảy từ tầng 2 xuống tự tử và tử vong tại chỗ.

Ngày 5/6, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm để điều tra lại.

Kháng nghị cho rằng bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài chưa làm rõ nhiều vấn đề như lời khai của Lâm Tươi (người điều khiển xe máy va chạm với ông Phước), chưa giám định tốc độ xe người này. Đây là căn cứ xác định đầy đủ nguyên nhân trực tiếp và đánh giá được mức độ lỗi của từng bên, tránh bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời cũng chỉ ra một số điểm cần làm rõ trong vụ án như lời khai của các nhân chứng; dấu vết tại hiện trường, tốc độ của các xe... Các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xác định có hay không có việc bị hại Trần Hữu Quý vịn tay vào vai của bị cáo Phước (theo lời khai của bà Liên), hay chồm người lên phía trước, ghì tay bị cáo Phước (theo lời khai của bị cáo Phước) và hành vi của bị hại Quý có ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe máy của bị cáo Phước hay không.

Do đó, TAND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án của hai cấp để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 15/1/2017, sau khi uống rượu ở nhà người quen ở khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, ông Lương Hữu Phước đi về nhà. Đến 13h cùng ngày, ông Trần Hữu Quý gọi điện thoại bảo ông Phước quay lại để đổi dép. Sau đó, ông Quý rủ ông Phước đi hát karaoke. Do ông Quý không đội mũ bảo hiểm, ông Phước lái xe về nhà người này để lấy mũ.

Đến gần nhà ông Quý ở khu phố Suối Đá, ông Phước dừng xe bên lề phải theo hướng di chuyển của minh. Tuy nhiên, ông Quý không chịu xuống xe. Lúc này, ông Phước lái xe (không bật tín hiệu đèn xi nhan) rẽ trái đi qua đường. Khi xe của ông Phước tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều thì va chạm với xe máy do anh Lâm Tươi (23 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến ông Phước và ông Quý bị thương. Công an thị xã Đồng Xoài tiến hành do nồng độ cồn đối với ông Phước, xác định 0,69mg/l khí thở. Đến 17/1/2017, ông Quý tử vong do vỡ xương sọ, dập não xuất huyết.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 1, TAND TP Đồng Xoài tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Sau đó, ông Phước kháng cáo kêu oan vì cho rằng tai nạn khiến ông Quý tử vong không liên quan đến ông.

Phiên tòa phúc thẩm lần 1, TAND tỉnh Bình Phước cho rằng trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng... nên đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Sau đó, tòa sơ thẩm lần 2 tiếp tục tuyên phạt ông Phước 3 năm tù. Ông Phước lại tiếp tục kháng cáo kêu oan.

Phiên tòa phúc thẩm lần 2 được mở vào ngày 26/5. Sáng 29/5, ông Phước đến tòa để nghe HĐXX tuyên bản án phúc thẩm. Kết quả, tòa đã tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam đối với ông Phước.

Sau khi tòa tuyên án, ông Phước nhảy lầu tự tử tại trụ sở tòa án .

>>> Mời độc giả xem video Vụ Lương Hữu Phước tự tử: Hủy án điều tra lại